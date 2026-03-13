Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 07:00

Свекольный салат «Быстроед»: лимонно-чесночная заправка превращает обычную свеклу в хит стола

Подписывайтесь на нас в MAX

Обычная вареная свекла легко превращается в яркую и очень вкусную закуску, если добавить к ней правильную заправку. Лимонный сок, чеснок и ароматная зелень делают вкус насыщенным и свежим. Этот салат съедается буквально за минуты — не зря его в шутку называют «Быстроед».

Ингредиенты:

  • свекла вареная или запеченная — 3–4 шт.;
  • петрушка — 1/2 пучка;
  • лимон — 1 шт. (сок);
  • оливковое масло — 30–40 мл;
  • чеснок — 2–3 зубчика;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Свеклу заранее отварите до мягкости или запеките в фольге до готовности. Остудите овощи, очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками или тонкими ломтиками — так салат получится более нежным. Петрушку мелко порубите ножом.

Для заправки смешайте в небольшой миске свежевыжатый лимонный сок, оливковое масло и чеснок, пропущенный через пресс. Добавьте соль и немного черного перца, затем хорошо перемешайте вилкой до однородности.

Соедините свеклу с зеленью, полейте ароматной лимонно-чесночной заправкой и аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться около 10–15 минут — за это время свекла пропитается соусом и станет еще вкуснее. Перед подачей можно добавить горсть орехов, семечек или немного феты для приятного контраста вкусов.

Ранее сообщалось, что если хочется вкусного десерта, но нет времени на долгую выпечку, этот шоколадно-яблочный кекс станет настоящей находкой.

Проверено редакцией
Читайте также
В пост на завтрак готовлю сладкие гренки: пропитка без яиц и молока
Общество
В пост на завтрак готовлю сладкие гренки: пропитка без яиц и молока
Смешайте яйца с капустой, и вы будете есть это каждый день: завтрак из двух ингредиентов
Общество
Смешайте яйца с капустой, и вы будете есть это каждый день: завтрак из двух ингредиентов
Картофельный отвар больше не сливаю — теперь это мой главный трюк для вкуснейших пирожков: делюсь рецептом
Общество
Картофельный отвар больше не сливаю — теперь это мой главный трюк для вкуснейших пирожков: делюсь рецептом
Идеальный постный винегрет с хрустящей квашеной капустой без майонеза
Семья и жизнь
Идеальный постный винегрет с хрустящей квашеной капустой без майонеза
Готовим постный винегрет без майонеза быстро
Семья и жизнь
Готовим постный винегрет без майонеза быстро
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Севастополь пережил одну из самых мощных атак ВСУ
Макрон: французский военный погиб при ударе по военной базе в Ираке
В России появится новый ГОСТ на мороженое
В Германии раскрыли цели ударов Ирана
На Украине признали, что Одесса может остаться без питьевой воды
Стало известно, в каком возрасте россияне начинают стареть
Известный французский дом моды решил вернуться в Россию
Песков рассказал, как общаются в Кремле в условиях блокировок интернета
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 176 украинских БПЛА
Раскрыты детали взрыва иранского БПЛА в центре Дубая
Стало известно, состоится ли суд по делу Лерчек на фоне ее лечения от рака
Экономист объяснил, чем грозит отказ работодателю посетить психиатра
Пластический хирург ответила на волнующий многих вопрос о липосакции
Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке авиабилетов
В Сумской области ликвидировали замкомандира батальона ВСУ
Иранский БПЛА взорвался в центре Дубая
Турэкcперт объяснил, какие сувениры нельзя вывозить из популярных стран
Российские военные хитростью расправились с диверсантами ВСУ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 марта
Коварная весна: снегопады вместо тепла — как изменился прогноз на март
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.