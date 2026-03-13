Свекольный салат «Быстроед»: лимонно-чесночная заправка превращает обычную свеклу в хит стола

Обычная вареная свекла легко превращается в яркую и очень вкусную закуску, если добавить к ней правильную заправку. Лимонный сок, чеснок и ароматная зелень делают вкус насыщенным и свежим. Этот салат съедается буквально за минуты — не зря его в шутку называют «Быстроед».

Ингредиенты:

свекла вареная или запеченная — 3–4 шт.;

петрушка — 1/2 пучка;

лимон — 1 шт. (сок);

оливковое масло — 30–40 мл;

чеснок — 2–3 зубчика;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Свеклу заранее отварите до мягкости или запеките в фольге до готовности. Остудите овощи, очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками или тонкими ломтиками — так салат получится более нежным. Петрушку мелко порубите ножом.

Для заправки смешайте в небольшой миске свежевыжатый лимонный сок, оливковое масло и чеснок, пропущенный через пресс. Добавьте соль и немного черного перца, затем хорошо перемешайте вилкой до однородности.

Соедините свеклу с зеленью, полейте ароматной лимонно-чесночной заправкой и аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться около 10–15 минут — за это время свекла пропитается соусом и станет еще вкуснее. Перед подачей можно добавить горсть орехов, семечек или немного феты для приятного контраста вкусов.

