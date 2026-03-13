Смешайте яйца с капустой, и вы будете есть это каждый день: завтрак из двух ингредиентов

Капустные лепешки — это простой, быстрый и невероятно вкусный завтрак или ужин, который готовится из двух ингредиентов. Смешайте яйца с капустой, и вы будете есть это каждый день!

Тонко нашинкованная капуста в сочетании с яйцом создает нежные, сочные лепешки с хрустящей корочкой, которые напоминают драники, но с более легкой текстурой и ярким овощным вкусом.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 300 г белокочанной капусты, 2 яйца, соль, перец.

Как приготовить

Капусту тонко нашинкуйте, посолите и слегка помните руками, чтобы она стала мягче и пустила сок. Яйца взбейте вилкой с солью и перцем до однородности. Смешайте капусту с яйцами. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте капустную массу столовой ложкой, формируя небольшие лепешки, слегка прижимая их лопаткой. Жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной, йогуртом или любимым соусом.

