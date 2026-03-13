Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 04:56

Картофельный отвар больше не сливаю — теперь это мой главный трюк для вкуснейших пирожков: делюсь рецептом

Фото: D-NEWS.ru
Весь секрет нежности этого теста кроется в картофельном отваре. Он не просто заменяет воду — крахмал и природные сахара из картофеля создают идеальную среду для дрожжей. Опара на таком «бульоне» поднимается быстро и уверенно, а готовые пирожки долго остаются мягкими, с едва уловимым сладковатым послевкусием, которое так гармонирует с солоноватой начинкой.

Что понадобится

Для теста: мука пшеничная высшего сорта (500 г), отвар картофельный теплый (250 мл), дрожжи сухие активные (7 г или 1 ч. л. с горкой), сахар (1 ст. л.), масло растительное рафинированное (3 ст. л.), соль (1 ч. л.). Для начинки: картофель (600–700 г), лук репчатый (2 крупные головки), масло растительное для жарки, соль, перец черный молотый по вкусу.

Как я его готовлю

Отвариваю очищенный картофель в подсоленной воде до полной мягкости. Отвар сливаю в отдельную емкость и даю ему остыть. В теплом отваре растворяю сахар и дрожжи, после чего оставляю смесь в теплом месте на 15–20 минут для активации. Просеиваю муку в миску, делаю в центре углубление и вливаю туда готовую опару и растительное масло.

Замешиваю эластичное тесто, которое почти не липнет к рукам. Формирую из него шар, помещаю в миску, накрываю полотенцем или пленкой и отправляю в холодильник на 40–50 минут — такая кратковременная холодная расстойка делает текстуру более стабильной.

Пока тесто отдыхает, готовлю начинку: разминаю отваренный картофель в пюре, но не до однородности, оставляя небольшие кусочки для текстуры. Мелко рублю лук и пассерую его на растительном масле до мягкости и легкого золотистого оттенка, затем смешиваю с картофелем, солю и перчу по вкусу. Достаю тесто, обминаю его и делю на равные порции. Каждую раскатываю в лепешку, выкладываю в центр столовую ложку с горкой начинки, края защипываю, формируя аккуратный пирожок. Выкладываю швом вниз на противень. Даю пирожкам расстояться в тепле 20–25 минут, после чего смазываю их поверхность растительным маслом для образования румяной корочки. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до красивого равномерного золотистого цвета.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
