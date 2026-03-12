Эта «яичница» из теста фило и персиков — гениальный десерт, который удивит даже на праздничном столе. Готовится проще простого

С первого взгляда кажется, что на тарелке аккуратная глазунья. Но стоит взять ложку — и вас ждет фейерверк текстур: тончайшее хрустящее тесто, бархатистый кокосовый крем и сочная сладость запеченного персика. Этот десерт — мастер-класс по тому, как простые ингредиенты могут создать абсолютно праздничное и запоминающееся блюдо, идеальное не только для постного меню.

Что понадобится

Тесто фило (слоеное), 6-8 листов, кокосовое молоко, 400 мл, кукурузный крахмал, 1,5 ст. ложки, сахар, 3-4 ст. ложки, ванильная эссенция или экстракт, 1 ч. ложка, персики консервированные половинками, 6-8 шт., масло растительное (для смазывания), 50-70 мл.

Как я его готовлю

В небольшом количестве холодного кокосового молока (около 50 мл) развожу крахмал до однородности. Оставшееся молоко переливаю в сотейник, добавляю сахар по вкусу и довожу до кипения на среднем огне. Как только молоко начинает бурлить, тонкой струйкой, помешивая, вливаю крахмальную смесь. Продолжаю активно взбивать массу, пока она не загустеет и не начнет слегка булькать. Снимаю крем с огня, добавляю ваниль для аромата и даю ему немного остыть при комнатной температуре, время от времени помешивая, чтобы не образовалась пленка.

Листы теста фило, предварительно размороженные по инструкции на упаковке, разрезаю пополам. Каждую половинку смазываю растительным маслом с обеих сторон с помощью кулинарной кисточки, складываю пополам и укладываю в форму для маффинов или небольшие силиконовые формочки, формируя корзиночки. В центр каждой такой корзиночки кладу половинку консервированного персика срезом вверх.

Остывшим, но еще теплым и пластичным кокосовым кремом аккуратно заполняю пространство вокруг персика, как бы создавая «белок». Разогреваю духовку до 180°C. Отправляю формы на средний уровень и выпекаю около 25-30 минут.

