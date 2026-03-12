Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Если у вас есть творог, яйца и стакан муки — приготовьте творожные кольца: воздушные, как пончики

Фото: D-NEWS.ru
Творожные кольца — это нежные, воздушные и ароматные булочки, которые готовятся по простому рецепту и получаются вкусными, как пончики. Если у вас есть творог, яйца и стакан муки — обязательно приготовьте их!

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 250 г творога (лучше 9%), 2 яйца, 3–4 ст. л. сахара, 1 ч. л. ванильного сахара, щепотка соли, 1,5 стакана муки (плюс для подпыла), 1 ч. л. разрыхлителя.

Как приготовить

Творог разомните вилкой. Добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, соль и тщательно перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем и постепенно всыпьте в творожную массу. Замесите мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Присыпьте стол мукой, раскатайте тесто в пласт толщиной около 1 см. Вырежьте кружочки стаканом, а в центре каждого сделайте отверстие рюмкой, чтобы получились кольца. В глубокой сковороде разогрейте масло (слой около 1–2 см). Обжаривайте колечки в разогретом масле с двух сторон до золотистого цвета. Готовые колечки выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте теплыми, щедро посыпав сахарной пудрой.

Ранее стало известно, как приготовить завтрак без лаваша и прочих приблуд — только яйца и помидоры.

