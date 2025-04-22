Хрустящие огурчики по-корейски: готовим обалденную закуску за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Любите пикантные азиатские закуски? Эти хрустящие огурчики по-корейски с насыщенным вкусом готовятся за считаные минуты и станут хитом любого застолья!

Ингредиенты:

огурцы средние — 4 шт.;

соль — 1 ч. л.;

лук — 0,5 шт.;

морковь — 1 шт. (небольшая);

красный перец — 1 ст. л. (без горки);

соевый соус — 1 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

чеснок — 3 зубчика;

кунжутное масло — 1 ст. л.;

кунжут — по вкусу.

Приготовление:

Огурцы нарежьте тонкими кружочками или соломкой, посолите и оставьте на 10 минут. Морковь натрите на корейской терке, лук нарежьте полукольцами. Слейте выделившийся сок с огурцов. Добавьте к огурцам морковь, лук, давленый чеснок. Введите специи: красный перец, сахар, соевый соус. Полейте кунжутным маслом, посыпьте кунжутом. Хорошо перемешайте и дайте настояться 15–20 минут.

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