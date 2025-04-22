Любите пикантные азиатские закуски? Эти хрустящие огурчики по-корейски с насыщенным вкусом готовятся за считаные минуты и станут хитом любого застолья!
Ингредиенты:
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огурцы средние — 4 шт.;
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соль — 1 ч. л.;
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лук — 0,5 шт.;
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морковь — 1 шт. (небольшая);
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красный перец — 1 ст. л. (без горки);
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соевый соус — 1 ст. л.;
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сахар — 1 ст. л.;
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чеснок — 3 зубчика;
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кунжутное масло — 1 ст. л.;
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кунжут — по вкусу.
Приготовление:
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Огурцы нарежьте тонкими кружочками или соломкой, посолите и оставьте на 10 минут.
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Морковь натрите на корейской терке, лук нарежьте полукольцами.
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Слейте выделившийся сок с огурцов.
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Добавьте к огурцам морковь, лук, давленый чеснок.
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Введите специи: красный перец, сахар, соевый соус.
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Полейте кунжутным маслом, посыпьте кунжутом.
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Хорошо перемешайте и дайте настояться 15–20 минут.
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