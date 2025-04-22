Любите пикантные азиатские закуски? Эти хрустящие огурчики по-корейски с насыщенным вкусом готовятся за считаные минуты и станут хитом любого застолья!

Ингредиенты:

  • огурцы средние — 4 шт.;

  • соль — 1 ч. л.;

  • лук — 0,5 шт.;

  • морковь — 1 шт. (небольшая);

  • красный перец — 1 ст. л. (без горки);

  • соевый соус — 1 ст. л.;

  • сахар — 1 ст. л.;

  • чеснок — 3 зубчика;

  • кунжутное масло — 1 ст. л.;

  • кунжут — по вкусу.

Приготовление:

  1. Огурцы нарежьте тонкими кружочками или соломкой, посолите и оставьте на 10 минут.

  2. Морковь натрите на корейской терке, лук нарежьте полукольцами.

  3. Слейте выделившийся сок с огурцов.

  4. Добавьте к огурцам морковь, лук, давленый чеснок.

  5. Введите специи: красный перец, сахар, соевый соус.

  6. Полейте кунжутным маслом, посыпьте кунжутом.

  7. Хорошо перемешайте и дайте настояться 15–20 минут.

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