Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке авиабилетов Турэксперт Кодякова: авиабилет с вылетом в будний день будет стоить дешевле

Путешественники могут сэкономить на авиаперелетах, используя так называемое правило буднего дня, когда дата вылета смещается, например, с субботы на вторник или среду, заявила NEWS.ru генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова. По ее словам, благодаря такому подходу можно снизить стоимость билетов на 15–20%.

Основной способ сохранить до 30% бюджета во время путешествий — раннее бронирование. Лучше всего делать это за четыре — шесть месяцев. В условиях динамического ценообразования роботы авиакомпаний задирают ценники ближе к вылету, поэтому покупка тура в феврале — марте остается единственным шансом зафиксировать стоимость отеля и перелета. Второй рабочий инструмент — правило буднего дня. Смещение даты вылета с субботы на вторник или среду стабильно снижает стоимость авиабилетов на 15–20%, — пояснила Кодякова.

Она отметила, что в 2026 году особенно актуален тренд на «неделю до пика», когда туры в конце августа стоят на четверть дешевле, чем в середине месяца. По ее словам, значительную выгоду дает использование альтернативных хабов и сложных маршрутов.

Также в 2026 году актуален тренд на «неделю до пика»: туры с заездом в последних числах августа стоят на четверть дешевле, чем в середине месяца при идентичной погоде и сервисе. Обратите внимание на альтернативные хабы: прямой перелет в Турцию или ОАЭ в пик сезона неоправданно дорог. Самостоятельная сборка маршрута через лояльные транзитные страны — Грузию, Армению, Казахстан — или использование сложных стыковок позволяет не только сэкономить, но и получить дополнительные впечатления по цене одного авиабилета, — заявила Кодякова.

Эксперт добавила, что сэкономить на путешествиях по внутренним направлениям можно, передвигаясь на автомобиле. По ее словам, такие перемещения обойдутся семье в три-четыре раза дешевле перелета.

Ранее сообщалось, что авиаперевозчики, выполняющие рейсы между Азией и Европой, подняли стоимость билетов и топливные сборы. Причиной послужила эскалация конфликта на Ближнем Востоке.