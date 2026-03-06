Полеты «Аэрофлота» в ОАЭ приостановят до конца марта

Авиакомпания «Аэрофлот» приняла решение временно прекратить выполнение рейсов между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами, сообщает перевозчик. Ограничения затронут полеты, запланированные на период с 12 по 31 марта.

Рейсы, запланированные на 11 марта, станут завершающими в рамках этой программы. Все рейсы между РФ и ОАЭ с 12 по 31 марта будут отменены, возобновление будет зависеть от стабилизации обстановки в Персидском регионе, — сказано в сообщении.

На данный момент в ОАЭ находится около 7,6 тыс. пассажиров «Аэрофлота». С учетом ранее отправленных в Россию 2,7 тыс. человек, компании необходимо выполнить 19 рейсов на самолетах Boeing 777. До 11 марта авиаперевозчик вывезет всех желающих с билетами «Аэрофлота».

Авиакомпания и туроператоры самостоятельно информируют пассажиров о дате и времени вылета по телефону и электронной почте. Пассажиров просят быть доступными для связи. Если кто-то откажется от предложенного вывозного рейса, ему оформят возврат денег.

Ранее стало известно, что находящиеся в ОАЭ россияне могут выехать из страны в Оман лишь за $500 (около 38,5 тыс. рублей) с человека. Речь идет о «спасительных поездках» на фоне обстрелов со стороны Ирана.