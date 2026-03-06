Туристам посоветовали не аннулировать туры в ОАЭ из-за проблем с вылетами Турэксперт Довголевская: туры с датами вылета позже 31 марта отменять рано

На фоне сложной ситуации с вылетами российских туристов из Объединенных Арабских Эмиратов путешественникам следует сохранять спокойствие и не создавать дополнительный хаос массовыми аннуляциями, заявила NEWS.ru турэксперт и основатель сети агентств Людмила Довголевская. Она рекомендовала туристам с датами вылета после 31 марта не требовать немедленного возврата денег, а рассмотреть вариант перебронирования на другие направления.

Главное , не поддаваться панике и не бежать аннулировать туры с датами вылета позже 31 марта. Туроператоры и так работают на пределе возможностей 24/7, и физически обработать многотысячный вал запросов сиюминутно невозможно . Сейчас приоритет — спасти отпуска тем, у кого вылеты на носу, и скоординировать возвращение туристов из Эмиратов, — сказала Довголевская.

В сложившейся ситуации эксперт рекомендовала путешественникам рассматривать вариант перебронирования на альтернативные направления, чтобы сохранить и деньги, и возможность для отдыха.

Ранее Ассоциация туроператоров России составила черный список отелей Дубая, которые во время закрытия воздушного пространства ОАЭ выселили российских туристов. В организации подчеркнули, что в настоящее время ситуация с размещением и отправкой туристов находится под контролем.