Водителям рассказали, как сэкономить на шиномонтаже

Водители могут сэкономить на шиномонтаже при самостоятельной замене колес или посещении автосервисов в будние дни и утренние часы, заявила NEWS.ru автоэксперт Наталья Уткина. По ее словам, стоимость данных услуг повышается из-за дефицита кадров и увеличения расходов на персонал.

Рост цен на услуги шиномонтажа этой весной может составить 10–15%. Драйверами повышения являются дефицит кадров и увеличение расходов на персонал и оборудование. Кроме того, тенденция связана с закрытиями шиномонтажей из-за активной жилой застройки промзон. Самый простой способ сэкономить на этой услуге — менять колеса самостоятельно, имея два комплекта шин на дисках. При таком подходе можно сэкономить за год до 8 тыс. рублей. Также популярна покупка шин в магазинах, предлагающих бесплатный монтаж. Помимо этого, сэкономить поможет посещение дилерского центра в будние дни или утренние часы, когда нет очередей, — пояснила Уткина.

Однако она отметила, что при самостоятельной замене или обращении в несертифицированные сервисы важно оценить возможные риски. По ее словам, некачественный шиномонтаж со старым оборудованием может повредить диски и ухудшить балансировку, что ускорит износ шин и осложнит управляемость.

Ранее Центр организации дорожного движения Москвы рекомендовал водителям не торопиться с заменой зимних шин на летние из-за неустойчивой температуры. Мотоциклистам также посоветовали пока воздержаться от поездок.