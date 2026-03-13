Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 05:30

Водителям рассказали, как сэкономить на шиномонтаже

Автоэксперт Уткина: услуги шиномонтажа выходят дешевле в будние дни или утром

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Водители могут сэкономить на шиномонтаже при самостоятельной замене колес или посещении автосервисов в будние дни и утренние часы, заявила NEWS.ru автоэксперт Наталья Уткина. По ее словам, стоимость данных услуг повышается из-за дефицита кадров и увеличения расходов на персонал.

Рост цен на услуги шиномонтажа этой весной может составить 10–15%. Драйверами повышения являются дефицит кадров и увеличение расходов на персонал и оборудование. Кроме того, тенденция связана с закрытиями шиномонтажей из-за активной жилой застройки промзон. Самый простой способ сэкономить на этой услуге — менять колеса самостоятельно, имея два комплекта шин на дисках. При таком подходе можно сэкономить за год до 8 тыс. рублей. Также популярна покупка шин в магазинах, предлагающих бесплатный монтаж. Помимо этого, сэкономить поможет посещение дилерского центра в будние дни или утренние часы, когда нет очередей, — пояснила Уткина.

Однако она отметила, что при самостоятельной замене или обращении в несертифицированные сервисы важно оценить возможные риски. По ее словам, некачественный шиномонтаж со старым оборудованием может повредить диски и ухудшить балансировку, что ускорит износ шин и осложнит управляемость.

Ранее Центр организации дорожного движения Москвы рекомендовал водителям не торопиться с заменой зимних шин на летние из-за неустойчивой температуры. Мотоциклистам также посоветовали пока воздержаться от поездок.

автомобили
водители
советы
машины
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Коварная весна: снегопады вместо тепла — как изменился прогноз на март
Стилист объяснил, как правильно делать укладку на тонких волосах
«Такая стратегия»: военный эксперт раскрыл планы ВСУ по атакам на Россию
Родителям ответили, в каком возрасте надо обучать детей иностранным языкам
Shaman сможет выступать под иностранным псевдонимом в России
В Краснодаре на дороге нашли обломки беспилотника
Нутрициолог развеяла миф о необходимости раздельного питания
Фигурантам дела о хищении у бойцов СВО добавили 30 эпизодов
Водителям рассказали, как сэкономить на шиномонтаже
Песков обозначил значение Венесуэлы для России
Адвокат дала главный совет супругам, планирующим развестись
Затягивание операции в Иране приведет рынки в отчаяние
В ОП призвали переосмыслить развод через «Госуслуги»
Косметолог дала совет, как подтянуть кожу после похудения
Иран не поедет на ЧМ-2026 по футболу: кто его заменит, какие шансы у России
Стало известно о ситуации с гриппом и ОРВИ в России
Два аэропорта России закрылись для самолетов
Звездный стилист Сухарев рассказал о главных трендах весны
Сборная Ирана сделала заявление о своем участии в ЧМ-2026
Зоопсихолог рассказала, как приучить к дому подобранного на улице кота
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.