В пост на завтрак готовлю сладкие гренки: пропитка без яиц и молока

В пост на завтрак готовлю сладкие гренки в пропитке без яиц и молока. Минимум ингредиентов, но получается невероятно вкусно и ароматно.

Секрет в том, что вместо молока используется фруктовый сок — он пропитывает хлеб, придавая ему сладость и фруктовые нотки. Лучше всего подходит апельсиновый, яблочный или персиковый сок.

Для приготовления вам понадобится: постный батон или чиабатта, 1 стакан фруктового сока (лучше всего апельсинового), 1–2 ст. л. сахара (по желанию), корица или ванилин, растительное масло для жарки.

Рецепт: нарежьте хлеб на ломтики толщиной около 1,5 см. В глубокую тарелку налейте сок, добавьте сахар и корицу, перемешайте до растворения сахара. Обмакните каждый ломтик хлеба в сок с обеих сторон, давая ему слегка пропитаться, но не размокая. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжарьте тосты на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими, посыпав сахарной пудрой, полив медом или вареньем.

