Каши на дух не переношу, любимый завтрак в пост — пицца-тост: есть потом не хочется полдня

Каши на дух не переношу, любимый завтрак в пост — пицца-тост! Он настолько вкусный, что вы легко забудете о лакомствах, которые временно под запретом. А главное, тост хорошо насыщает — есть потом не хочется полдня.

Для приготовления понадобится: 4 ломтика ржаного или пшеничного хлеба, зубчик чеснока, 3-4 ст. л. томатного соуса, 150 г сыра тофу, 50 г вяленых помидоров в масле, свежая зелень (укроп, петрушка, базилик), соль, перец. Хлеб подрумяньте на сухой сковороде с двух сторон до хруста. Сразу же, пока он горячий, натрите его поверхность разрезанным зубчиком чеснока. Тофу нарежьте тонкими ломтиками или раскрошите вилкой. Вяленые помидоры нарежьте полосками. На каждый ломтик хлеба нанесите тонкий слой томатного соуса, сверху выложите тофу, вяленые помидоры, посолите и поперчите по вкусу. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 7–10 минут или прогрейте в микроволновке до теплого состояния.

Готовые тосты посыпьте рубленой зеленью. Это блюдо — идеальный быстрый перекус или сытный завтрак для всех, кто соблюдает пост.

