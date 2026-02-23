Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 05:46

Каши на дух не переношу, любимый завтрак в пост — пицца-тост: есть потом не хочется полдня

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Каши на дух не переношу, любимый завтрак в пост — пицца-тост! Он настолько вкусный, что вы легко забудете о лакомствах, которые временно под запретом. А главное, тост хорошо насыщает — есть потом не хочется полдня.

Для приготовления понадобится: 4 ломтика ржаного или пшеничного хлеба, зубчик чеснока, 3-4 ст. л. томатного соуса, 150 г сыра тофу, 50 г вяленых помидоров в масле, свежая зелень (укроп, петрушка, базилик), соль, перец. Хлеб подрумяньте на сухой сковороде с двух сторон до хруста. Сразу же, пока он горячий, натрите его поверхность разрезанным зубчиком чеснока. Тофу нарежьте тонкими ломтиками или раскрошите вилкой. Вяленые помидоры нарежьте полосками. На каждый ломтик хлеба нанесите тонкий слой томатного соуса, сверху выложите тофу, вяленые помидоры, посолите и поперчите по вкусу. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 7–10 минут или прогрейте в микроволновке до теплого состояния.

Готовые тосты посыпьте рубленой зеленью. Это блюдо — идеальный быстрый перекус или сытный завтрак для всех, кто соблюдает пост.

Ранее стало известно, как приготовить обалденный овощной салат из капусты и огурца: все дело в необычной заправке без майонеза.

Проверено редакцией
Читайте также
Вкусная и сытная закуска из яйца и сыра: всего 2 ломтика — чертовски вкусно
Общество
Вкусная и сытная закуска из яйца и сыра: всего 2 ломтика — чертовски вкусно
Горячие бутерброды-молнии на сковороде — завтрак для вкусного утра
Общество
Горячие бутерброды-молнии на сковороде — завтрак для вкусного утра
Все дело в жареном луке и сладком чили: обалденный сэндвич с тунцом и авокадо на тостовом хлебе — это действительно вкусно
Общество
Все дело в жареном луке и сладком чили: обалденный сэндвич с тунцом и авокадо на тостовом хлебе — это действительно вкусно
Забудьте про бутерброды с колбасой! Этот творожный — с фетой и медом — покоряет с первой пробы: идеальный быстрый завтрак
Общество
Забудьте про бутерброды с колбасой! Этот творожный — с фетой и медом — покоряет с первой пробы: идеальный быстрый завтрак
Вкуснее риса, чем постный, не ела: себестоимость блюда — копейки, а вкус — впечатляет
Общество
Вкуснее риса, чем постный, не ела: себестоимость блюда — копейки, а вкус — впечатляет
тосты
бутерброды
Великий пост
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Парад атлетов на закрытии Олимпиаде прошел с участием россиян
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 февраля
Около 1,2 тыс. человек застряли на смотровой площадке японской «высотки»
Захарова рассказала о вскрытой файлами Эпштейна «нечисти»
Биография, романы, сокрытие болезни: как жил и умер Олег Янковский
Новые правила оформления больничных для родителей могут принять в РФ
Назван наиболее удачный для ВС России участок фронта
При атаке дрона ВСУ на Белгородскую область пострадал мирный житель
Губерниев рассказал, как россияне «помогли» США победить в хоккее на ОИ
Белоусов поздравил российских военных с Днем защитника Отечества
«Устранить клоуна»: Зеленскому предрекли незавидную судьбу из-за мира с РФ
Личная жизнь, вражда с Плющенко, здоровье: где сейчас Алексей Ягудин
Подведены итоги работы послов ЕС по 20-му пакету санкций против России
Лыжник Коростелев растрогал весь мир на закрытии Олимпиады
Российский военный вспомнил о подвиге морпехов в Мариуполе
Родителям дошкольников в РФ подготовят официальные советы по воспитанию
Дачникам разъяснили смысл новых правил использования участков
Захарова перечислила самые опасные для россиян страны
«Конец короны»: в РФПИ отреагировали на фото ареста британского экс-принца
В Госдуме предложили ввести новый статус для жен и мужей бойцов СВО
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Замена счетчиков воды в 2026 году: сроки, цены и пошаговая инструкция
Семья и жизнь

Замена счетчиков воды в 2026 году: сроки, цены и пошаговая инструкция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.