Вкусная и сытная закуска из яйца и сыра: всего 2 ломтика — чертовски вкусно

Эти запеченные тосты с яйцом и сыром — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое спасает, когда хочется сытного завтрака без лишней возни. Его необычность в том, что хрустящий хлеб превращается в ароматную основу, где сочная ветчина, тягучий плавленый сыр и золотистый чеддер объединяются с нежным яйцом, запекаясь до идеальной румяной корочки. Получается потрясающе аппетитное угощение: хрустящие края тоста, мягкая серединка, пропитанная томатным соусом, и жидковатый желток, который растекается по расплавленному сыру.

Для приготовления вам понадобится: 4 куска белого тостового хлеба, 2 ст. ложки кетчупа, 2 ломтика ветчины, 2 ломтика плавленого сыра, 10 г сливочного масла, 2 яйца, 50 г сыра чеддер, соль и перец по вкусу. Выложите хлеб на противень с пергаментом, слегка смажьте каждый кусочек сливочным маслом. Нанесите по половине столовой ложки кетчупа, равномерно распределяя по поверхности. Сверху уложите по ломтику ветчины и плавленого сыра. Аккуратно сделайте в центре каждого тоста углубление и разбейте туда яйцо, стараясь сохранить желток целым. Посолите, поперчите и щедро посыпьте тертым чеддером. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут до плотного белка и расплавленной золотистой сырной шапки.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.