05 марта 2026 в 09:35

Никаких больше сырников. На завтрак жарю хрустящие гренки с грибами — нежность с сырной корочкой

Фото: D-NEWS.ru
Беру ломтики хлеба, грибы и сыр — и готовлю невероятные гренки всего за 15 минут. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое превратит обычный завтрак в настоящий праздник. Его необычность в том, что хрустящие снаружи и нежные внутри гренки с сочными грибами и расплавленным сыром создают неповторимый вкусовой букет, от которого невозможно оторваться.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые хрустящие гренки с ароматной грибной начинкой и тянущейся сырной корочкой. Каждый кусочек — это симфония вкусов: хрустящая корочка, нежная грибная начинка и расплавленный сыр, который тянется аппетитными нитями.

Для приготовления вам понадобится: 4–5 ломтиков хлеба (лучше вчерашнего), 200 г свежих грибов, 100 г твердого сыра, 1 луковица, 2 яйца, 3 ст. ложки молока, 2–3 ст. ложки панировочных сухарей, соль, перец, растительное масло для жарки.

Грибы и лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета. Сыр натрите на крупной терке. Яйца взбейте с молоком и солью. Каждый ломтик хлеба окуните в яично-молочную смесь, выложите на него грибную начинку, посыпьте сыром. Обваляйте получившиеся бутерброды в панировочных сухарях и обжарьте на сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими, пока сыр тянется и аппетитно растекается.

Эти гренки настолько вкусные, что даже те, кто не любит грибы, просят добавки!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

