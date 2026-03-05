Этот кекс с вишней — для настоящих фанатов шоколада! Нежный, влажный, с кислинкой и аппетитными трещинками сверху

Этот кекс с вишней — для настоящих фанатов шоколада! Нежный, влажный, с кислинкой и аппетитными трещинками сверху

Если вы фанат шоколада, этот кекс — ваша любовь. Тесто на хорошем сливочном масле с щедрой порцией какао получается таким насыщенным, что кажется, будто ешь шоколадный торт. А вишня — не просто добавка, а кислинка, которая разрезает эту сладость и делает каждый кусочек идеальным. И эти трещинки сверху... Ну как устоять?

Что понадобится для кекса

Беру 150 г муки, 3 яйца, 150 г сахара, 10 г ванильного сахара, 10 г разрыхлителя, 4 столовые ложки какао-порошка, 150–170 г сливочного масла и 150 г вишни (свежей, замороженной или консервированной).

Как я его готовлю

Духовку разогреваю до 180 °C. Форму для кекса (примерно 20–22 см) смазываю маслом или застилаю пергаментом. Сливочное масло растапливаю и слегка остужаю. В миске взбиваю яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы. Вливаю растопленное масло, перемешиваю. Муку смешиваю с разрыхлителем и какао, просеиваю в яично-масляную смесь. Аккуратно перемешиваю лопаткой до однородности. Вишню (если замороженная, предварительно размораживаю и сливаю сок) обваливаю в небольшом количестве муки, чтобы она не осела на дно, и вмешиваю в тесто. Переливаю тесто в форму, разравниваю. Выпекаю 40–50 минут до сухой зубочистки. Готовый кекс выглядит так: сверху — красивые трещинки, внутри — влажный и ароматный. Даю полностью остыть в форме, затем вынимаю. Подаю, посыпав сахарной пудрой или полив растопленным шоколадом.

