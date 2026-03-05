По делу загадочной смерти курсантов в московской квартире вынесли приговор Хозяина квартиры в Москве приговорили к тюрьме после отравления газом курсантов

Кунцевский суд Москвы установил причину гибели трех человек, включая двух курсантов академии МВД, в квартире на улице Боженко, которую стали называть «нехорошей» из-за череды смертей, пишет «МК». Причиной трагедии стало отравление угарным газом.

Как пишет издание, экспертиза показала, что в квартире постепенно скапливался газ, так как на кухне не работала вентиляция, что и стало причиной смерти всех жильцов. Хозяин пытался оправдаться в суде, что не знал правил эксплуатации газового оборудования, тем не менее его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Он получил пять лет лишения свободы.

В 2010 году в квартире угарным газом отравились супруги. Мужчина погиб, а его жену спасли врачи, но после лечения ее признали недееспособной. Позже брат женщины сдал жилье в аренду, но не проверил газовое оборудование. В 2021 году там нашли мертвыми 19-летнюю курсантку МВД, ее возлюбленного и кошку.

Ранее четыре человека погибли от отравления угарным газом в жилом доме на улице Харьковской в Курске. Глава региона Александр Хинштейн рассказал, что жертвами стали трое мужчин и одна женщина. Он уточнил, что еще одну местную жительницу госпитализировали, она находилась в тяжелом состоянии.