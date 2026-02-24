Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 17:54

Четыре человека отравились угарным газом в одном из домов Курска

Хинштейн: четыре человека погибли в результате отравления угарным газом в Курске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Четыре человека погибли, предварительно, в результате отравления угарным газом в жилом доме на улице Харьковской в Курске, заявил в своем Telegram-канале глава региона Александр Хинштейн. По его словам, жертвами стали трое мужчин и одна женщина.

Предварительно, в результате отравления угарным газом [в многоквартирном доме] на улице Харьковской погибли четыре человека — трое мужчин и одна женщина. <...> Семьям окажем всю необходимую помощь, — подчеркнул губернатор.

Он уточнил, что еще одну местную жительницу госпитализировали, она находится в тяжелом состоянии. На данный момент на месте происшествия работают оперативные службы, причины трагедии устанавливаются, резюмировал Хинштейн.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье члены одной семьи — мать, сын и бабушка — отравились угарным газом после очистки крыши от снега. Сначала на тахикардию, снижение слуха и онемение лица пожаловалась мать. Сын с трудом пришел в себя, а пенсионерку спасти не удалось.

До этого в городе Бабаево Вологодской области спасатели нашли в гараже пять трупов. Погибшими оказались молодые люди и девушки в возрасте от 20 до 34 лет. По версии следствия, причиной смерти стало отравление угарным газом, которое произошло после возгорания в помещении.

Курск
отравления
Александр Хинштейн
жертвы
происшествия
