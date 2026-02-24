Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 19:09

Фон дер Ляйен расстроила Зеленского ответом о членстве Украины в ЕС

Фон дер Ляйен отказалась называть Зеленскому дату вступления Украины в ЕС

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский Фото: Anders Kongshaug/XinHua/Global Look Press
ЕС пока не может назвать сроки возможного вступления Украины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с президентом страны Владимиром Зеленским. Она подчеркнула, что Брюссель поддерживает стремление Киева двигаться к членству, однако назвать конкретный ориентир в данный момент невозможно. Выступление председателя ЕК транслировали в соцсети Х.

С нашей стороны назвать дату пока невозможно, но, разумеется, поддержка, благодаря которой вы сможете достичь своей цели, безусловно, будет предоставлена, — заявила фон дер Ляйен.

Глава ЕК также призвала Киев ускорить поставки российской нефти в Венгрию и Словакию. По ее словам, Украине необходимо оперативно завершить ремонт нефтепровода «Дружба», который обеспечивает транзит энергоресурсов в эти страны.

Немецкий политолог Александр Рар между тем заявил, что Украину могут принять в ЕС, однако это будет не полноценное членство, а формат «протектората», который станет компенсацией за Донбасс. Такой шаг со стороны Брюсселя подразумевает масштабные инвестиции в экономику и дальнейшие поставки оружия, уточнил эксперт.

