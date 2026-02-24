Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Киев ускорить восстановление поставок российской нефти в Венгрию и Словакию. По ее словам, Украине необходимо оперативно завершить ремонт нефтепровода «Дружба», который обеспечивает транзит энергоресурсов в эти страны. Выступление председателя ЕК во время визита в Киев транслировали в соцсети Х.

Мы призываем Украину ускорить ремонт нефтепровода «Дружба», — отметила фон дер Ляйен.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что президента страны Владимира Зеленского ожидает жесткий разговор с главой Еврокомиссии. По его словам, главе государства предстоит объясниться на фоне растраты европейских денег, с трудом выделенных Киеву.

Немецкий политолог Александр Рар между тем заявил, что Украину могут принять в ЕС, однако это будет не полноценное членство, а формат «протектората», который станет компенсацией за Донбасс. Такой шаг со стороны Брюсселя подразумевает масштабные инвестиции в экономику и дальнейшие поставки оружия, уточнил эксперт.