«Будет жестко разговаривать»: фон дер Ляйен готовится отчитать Зеленского

Президента Украины Владимира Зеленского ожидает жесткий разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, заявил в беседе с ТАСС бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, политику предстоит объясниться на фоне разворовывания европейских денег, с трудом выделенных Киеву.

Сегодня интересный визит Урсулы фон дер Ляйен в Киев. Она будет встречаться с ним [Зеленским]. <…> Она будет достаточно жестко с ним разговаривать, потому как разворовываются деньги, которые ЕС с большим трудом находит для киевского режима, — подчеркнул Азаров.

Ранее Азаров выразил мнение, что Москва должна потребовать от Лондона официальных разъяснений относительно планов передать Киеву ядерное оружие. Он отметил, что ситуация грозит перерасти в третью мировую войну. Экс-премьер уверен, что Украина немедленно использует ЯО, если оно попадет к нему в руки.

До этого немецкий политолог Александр Рар заявил, что Украину могут принять в ЕС, однако это будет не полноценное членство, а формат «протектората», который станет компенсацией за Донбасс. Такой шаг со стороны Брюсселя подразумевает масштабные инвестиции в экономику и дальнейшие поставки оружия, уточнил эксперт.