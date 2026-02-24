Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 18:17

«Будет жестко разговаривать»: фон дер Ляйен готовится отчитать Зеленского

Азаров: Зеленского ждет жесткий разговор с фон дер Ляйен в Киеве

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президента Украины Владимира Зеленского ожидает жесткий разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, заявил в беседе с ТАСС бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, политику предстоит объясниться на фоне разворовывания европейских денег, с трудом выделенных Киеву.

Сегодня интересный визит Урсулы фон дер Ляйен в Киев. Она будет встречаться с ним [Зеленским]. <…> Она будет достаточно жестко с ним разговаривать, потому как разворовываются деньги, которые ЕС с большим трудом находит для киевского режима, — подчеркнул Азаров.

Ранее Азаров выразил мнение, что Москва должна потребовать от Лондона официальных разъяснений относительно планов передать Киеву ядерное оружие. Он отметил, что ситуация грозит перерасти в третью мировую войну. Экс-премьер уверен, что Украина немедленно использует ЯО, если оно попадет к нему в руки.

До этого немецкий политолог Александр Рар заявил, что Украину могут принять в ЕС, однако это будет не полноценное членство, а формат «протектората», который станет компенсацией за Донбасс. Такой шаг со стороны Брюсселя подразумевает масштабные инвестиции в экономику и дальнейшие поставки оружия, уточнил эксперт.

Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Украина
деньги
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росатом и Белоруссия готовят ядерную «революцию»
Дуров ответил на «свое» уголовное дело
МИД России отменил свои рекомендации по одной латиноамериканской стране
Энергетик оценил вероятность подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков
Фон дер Ляйен поставила Киеву задачу по российской нефти
В Словакии обвинили Киев в затягивании восстановления транзита нефти
Модель и звезда мема про Bentley дебютировала на показе в Лондоне
Самолет с 179 людьми загорелся в воздухе и подпалил аэропорт
Студент поджег полицейский автомобиль по указке мошенников
Жители приграничья пострадали от удара дрона ВСУ по машине
В Госдуме захотели «скостить» срок банкротам
Ученые выяснили неочевидную причину проблем с полостью рта
На Бали похищен скамер — сын украинского авторитета: кто он — подробности
Хинштейн рассказал, как увековечат память защитников Курской области
Стало известно, чем наградили дворника за спасение ребенка
Удушающее пекло и жара до +35? Погода в Москве в начале июня: чего ждать
Адвокат раскрыл новые подробности суда над российским археологом в Польше
Полковник раскрыл, кто мечтает подорвать «Турецкий» и «Голубой» потоки
США захватили «беглый» нефтяной танкер в Индийском океане
Режиссер ушел из BAFTA после расистского скандала
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.