Еще один европейский политик прибыл в Киев вслед за фон дер Ляйен Глава Евросовета прибыл в Киев вслед за фон дер Ляйен

Глава Европейского совета Антониу Кошта прибыл в Киев, написал в Telegram-канале министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Политик приехал в столицу вслед за председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен прибыла в Киев в годовщину начала специальной военной операции, 24 февраля. По ее словам, целью визита стало подтверждение европейской поддержки Украины в военной и финансовой сферах.

Ранее аналитики Politico предположили, что фон дер Ляйен и Кошта могут не приехать в Киев «с подарками» 24 февраля. Это обусловлено тем, что Евросоюз не ввел новые антироссийские ограничения. По мнению экспертов, «эта пара» может появиться в украинской столицеВ «с пустыми руками».

Ранее военный эксперт, участник СВО и советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не имеет права ставить никакие условия России ни во время мирных переговоров, ни как бы то ни было иначе. Он уточнил, что во время военных действий «условия ставят победители».