Гришино, Дробышево, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 24 февраля

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 24 февраля? Что происходит у Александровки, Берестка, Волчанска, Графского, Дробышево, Ильиновки, Константиновки, Красного Лимана, Миньковки, Молодецкого, Озерного, Павловки, Покровска, Радьковки, Симоновки, Степановки, Торецкого, Федоровки Второй, Харькова и Яровой?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Красноармейском направлении ВС РФ развивают наступление на Молодецкое.

«На Добропольском направлении ВС РФ продвигаются к Белицкому. Есть успехи в районе Нового Донбасса. На Константиновском направлении ВС РФ ведут бои на рубеже Бересток — Иванополье, а также в районе Степановки. Продолжаются бои на южных подступах к Константиновке. На Краснолиманском направлении войска РФ ведут бои в Дробышево и северо-восточнее Красного Лимана. На Северском направлении ВС РФ расширяют зону контроля севернее Резниковки, продвигаются у Кривой Луки, а также атакуют в сторону Федоровки Второй. Харьковский фронт. На Волчанском направлении продолжаются бои у Графского, Симоновки и Волчанских Хуторов», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Харьковском направлении ВС РФ ведут бои возле Старицы, Симиновки и в Волчанских Хуторах, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Группировка войск „Север“ сообщает о постоянном нанесении огневого поражения противнику всеми доступными средствам: от „Гераней“ до РСЗО и ТОС. На Славянском направлении противник признает утрату Никифоровки, сообщается о начале штурма населенного пункта Липовка. Южнее отмечаются наступательные действия ВС РФ на нескольких участках фронта, что растягивает оборону ВСУ. На Дружковском направлении — затяжные бои в районе Торецкого. Малые группы пехоты передвигаются в условиях множества БПЛА в небе. Юго-западнее у Красноармейска идут бои в Гришино, наши действуют в центре населенного пункта», — отмечают военкоры.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Дневник десантника»

На Славянском направлении основные бои протекают возле населенных пунктов Резниковка, Кривая Лука и Никифоровка, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«На Красноармейском (Покровском) направлении после успешной январской перегруппировки российские войска развивают наступление севернее Молодецкого, увеличив площадь контроля. В Константиновке российские малые штурмовые группы уже закрепились и действуют на юго-западной и юго-восточной окраинах города. Выше по линии фронта после полного взятия под контроль Миньковки ВС РФ продвигаются вдоль трассы к Краматорску. На Харьковском участке подразделения группировки „Север“ с тяжелыми боями продвигаются вперед у Старицы, Избицкого и в окрестностях Волчанска. Авиация ВКС РФ и расчеты дронов-камикадзе „Герань-2“ непрерывно уничтожают логистические узлы ВСУ», — сообщили военкоры.

