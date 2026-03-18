18 марта 2026 в 17:23

Кто такой Андрей Свинцов: громкие заявления о Telegram, исключение из ЛДПР

Депутата Госдумы Андрея Свинцова единогласно исключили из ЛДПР. Что об этом известно, каковы причины, какими скандальными высказываниями он отметился, что говорил о Telegram?

Как депутата Свинцова исключили из ЛДПР, останется ли он в Госдуме

18 марта зампред IT-комитета Госдумы Андрей Свинцов был исключен из думской фракции Либерально‑демократической партии России (ЛДПР). Решение было принято единогласно, сообщила пресс-секретарь лидера ЛДПР Элеонора Кавшар.

«Свинцов исключен из ЛДПР в связи с совершением им действий, порочащих репутацию ЛДПР, массовыми жалобами со стороны жителей России, а также требованиями со стороны всех партийных региональных отделений. Решение по данному вопросу было принято единогласно, без предварительных совещаний», — объявила Кавшар.

О том, что Свинцова могут исключить из партии, 16 марта сообщили несколько источников СМИ. По их словам, в руководстве партии очень недовольны чрезмерной активностью Свинцова в средствах массовой информации. Сведения об исключении депутата подтвердил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он уверен, что «политическая судьба его ждет никакая».

«Сам виноват. Зачем хайпожорством занимается?» — заявил лидер партии.

Свинцов заявил NEWS.ru, что не знает, связано ли его исключение из партии с заявлениями о Telegram. Решение президиума ЛДПР он не будет обжаловать. Ранее он отмечал, что в случае исключения он останется депутатом Госдумы и продолжит занимать пост замглавы IT-комитета.

Что говорил Свинцов о Telegram, скандальные заявления

В 2026 году Свинцов часто выступал в СМИ с прогнозами о возможной блокировке мессенджера Telegram. В Сети обратили внимание: сначала он заверял, что Telegram ничего не угрожает, — а потом стал едва ли не единственным публичным спикером, который лояльно высказывался о замедлении мессенджера. Источники СМИ в Госдуме подчеркивают: председатель партии Слуцкий предупреждал Свинцова, что делать громких заявлений не стоит, но тот продолжал.

Хронология заявлений Свинцова:

  • 10 января замглавы IT-комитета заявил, что Telegram не грозит блокировка в России — якобы платформа активно взаимодействует с властями РФ.
  • 16 января позиция Свинцова изменилась: по его словам, Роскомнадзор начал частичную блокировку Telegram из-за невыполнения требований. При этом «полной блокировки Telegram в ближайшие полгода, даже год, ждать не стоит», — заверил депутат.
  • 21 января Свинцов предупредил, что «в ближайшие три-четыре месяца» могут быть заблокированы анонимные каналы в Telegram. «Я считаю, что это недопустимо, когда Telegram-канал имеет аудиторию от 100 до 500 млн подписчиков. Это абсолютно недопустимо и сопоставимо со СМИ, которые имеют не только юридическое лицо, но и подчиняются закону о СМИ», — заявил Свинцов NEWS.ru.
  • 10 февраля депутат утверждал, что Telegram взаимодействует с властями России «через губу». «Так дело не пойдет», — сказал теперь Свинцов.
  • 17 февраля Свинцов стал настаивать на выполнении требований РКН, утверждая, что в этом случае «с 1 апреля вообще ограничения с компании Telegram могут быть сняты».
  • Но 24 февраля депутат заявил, что Telegram могут признать экстремистской организацией, если он не начнет сотрудничать. Пользователи с Telegram Premium считаться экстремистами не будут, заверил депутат.

В марте Андрей Свинцов не прекратил еженедельно делать публичные заявления о Telegram: в частности, 12 марта предупреждал российских пользователей, что использование VPN не поможет разблокировать мессенджер. Тогда же депутат выступил с речью о том, что якобы «лучше не иметь доступа в интернет, чем бояться терактов и ходить озираться».

«Если мне скажут: ты никогда не сможешь ходить в театр, кино, места массовых скоплений людей. Ты не можешь ездить на метро, летать на самолете. Ты должен ходить озираться. Зачем мне нужен интернет? Вообще весь интернет?» — объявил Свинцов.

Какие еще скандальные заявления делал Андрей Свинцов

Свинцов вернулся в состав Госдумы в 2022 году — ему перешел мандат от основателя ЛДПР Владимира Жириновского после его смерти. Он является выпускником основанного Жириновским Института мировых цивилизаций и владельцем ЛДПР-ТВ. До этого он был депутатом с 2011 по 2021 год.

За время работы в Госдуме Свинцов неоднократно отметился скандальными высказываниями.

Так, в 2015 году Свинцов поднял скандал вокруг турецких конфет в буфете Госдумы, заявив, что их продажа якобы «финансирует терроризм», поскольку «Турция поддерживает террористов».

В 2023-м Свинцов предлагал «выпороть плетью на Красной площади» деятелей шоу‑бизнеса, которые уехали из России после начала СВО, чтобы они «на коленях просили прощения у россиян и президента».

В 2024 году Свинцов внес законопроект о запрете квадроберов и объявил, что хочет «приравнять квадробинг к ЛГБТ‑пропаганде» (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

