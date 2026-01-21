Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 18:26

В Госдуме ответили, какие ограничительные меры могут ждать Telegram

Депутат Свинцов: анонимные Telegram-каналы могут быть заблокированы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Анонимные каналы в мессенджере Telegram могут быть заблокированы в ближайшие три-четыре месяца, заявил в беседе с NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Он отметил, что с учетом современных технологий такие аккаунты превратились в источник опасного и противозаконного контента.

Я оцениваю, что в ближайшее время, примерно через три-четыре месяца, должны быть заблокированы все анонимные Telegram-каналы. Я считаю, что это недопустимо, когда Telegram-канал имеет аудиторию от 100 до 500 млн подписчиков. Это абсолютно недопустимо и сопоставимо со СМИ, которые имеют не только юридическое лицо, но и подчиняются закону о СМИ, — объяснил Свинцов.

Парламентарий добавил, что нужно полностью отказываться от анонимности на всех социальных платформах. Однако, по его мнению, в первую очередь это коснется Telegram.

Эта анонимность уже давно является абсолютным вредом для нашей страны и любого государства. Я считаю, что это первое, что мы должны почистить. То же самое нужно сделать в отношении социальных сетей: это и «Одноклассники», и «ВКонтакте», и ряд других, — резюмировал Свинцов.

Ранее заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин заявил, что в России последовательно вводятся меры против Telegram. Именно так он ответил на вопрос о жалобах пользователей на проблемы с загрузкой видео в мессенджере в последние дни.

