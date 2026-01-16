Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 15:30

В Госдуме отреагировали на сообщения о частичной блокировке Telegram

Депутат Свинцов: РКН частично блокирует Telegram из-за невыполнения требований

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Роскомнадзор частично блокирует Telegram из-за невыполнения мессенджером предъявленных требований, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По его словам, наблюдающиеся проблемы со скоростью загрузки видео для некоторых пользователей являются своеобразной формой мягкого давления.

Я считаю, что полной блокировки Telegram в ближайшие полгода, даже год, ждать не стоит. Но это не означает, что каких-то сложностей у Telegram не может быть. То, что сейчас происходит, когда у некоторых клиентов не загружаются большие видео, то есть скорость русского трафика уменьшилась, это, на мой взгляд, такой мягкий сигнал со стороны Роскомнадзора. Он напоминает владельцам и руководству Telegram о том, что нужно быстрее реагировать на претензии, — пояснил Свинцов.

Он отметил, что в вопросе сотрудничества по борьбе с наркопреступностью и терроризмом мессенджер действует оперативно. По его словам, сложности возникают с другой категорией нарушений, связанных с деятельностью анонимных каналов.

По линии борьбы с продажей наркотиков и террористическими угрозами Telegram взаимодействует очень оперативно, и мы видим, как происходит эта работа. Доступ спецслужбам для анализа тех или иных информационных потоков предоставляется, компания взаимодействует. Но есть и вторая часть, которую в мессендере решают не так быстро. Это, например, анонимные каналы. Они сегодня в огромном числе присутствуют в Telegram, — резюмировал Свинцов.

Ранее депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что в скором времени россияне смогут удостоверять личность с помощью цифрового ID на базе мессенджера MAX в самолете, поезде и иных видах транспорта. По его словам, внедрение платформы в другие сферы жизни, где требуется подтверждать личность, будет проходить быстрее.

Telegram
мессенджеры
Россия
блокировки
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
