Канделаки раскрыла, исключали ли Нагиева из фильма ТНТ Канделаки: Нагиев не снимался в фильме «Королек моей любви»

Генеральный директор телеканала ТНТ Тина Канделаки опровергла сообщения о том, что актера Дмитрия Нагиева исключили из фильма «Королек моей любви». В беседе с РИА Новости она подчеркнула, что решения об утверждении или отказе в роли не связаны с черными списками, а обсуждения «отмены» артистов из-за их общественной позиции назвала конспирологическими теориями.

Нагиев в нашем проекте не снимался, поэтому говорить о том, что его «вырезали», по меньшей мере странно. А что касается обсуждений и кастинга — это внутренняя рабочая кухня, которая есть у любого проекта, — сказала Канделаки.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Нагиеву отказывают в съемках в российских проектах из-за репутационных рисков. Так, по версии источника, артиста вычеркнули из фильма «Королек моей любви».

Тем временем стало известно, что Нагиев получил более 13 млн рублей за проведение трехдневного интенсива в Дубае. Обучение проходило в закрытом формате, в нем участвовали 25 человек. Актер объяснил прибыль стоимостью курсов, которая достигала 1 млн рублей за VIP-тариф.