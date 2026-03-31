Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 21:25

Канделаки раскрыла, исключали ли Нагиева из фильма ТНТ

Тина Канделаки Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Генеральный директор телеканала ТНТ Тина Канделаки опровергла сообщения о том, что актера Дмитрия Нагиева исключили из фильма «Королек моей любви». В беседе с РИА Новости она подчеркнула, что решения об утверждении или отказе в роли не связаны с черными списками, а обсуждения «отмены» артистов из-за их общественной позиции назвала конспирологическими теориями.

Нагиев в нашем проекте не снимался, поэтому говорить о том, что его «вырезали», по меньшей мере странно. А что касается обсуждений и кастинга — это внутренняя рабочая кухня, которая есть у любого проекта, — сказала Канделаки.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Нагиеву отказывают в съемках в российских проектах из-за репутационных рисков. Так, по версии источника, артиста вычеркнули из фильма «Королек моей любви».

Тем временем стало известно, что Нагиев получил более 13 млн рублей за проведение трехдневного интенсива в Дубае. Обучение проходило в закрытом формате, в нем участвовали 25 человек. Актер объяснил прибыль стоимостью курсов, которая достигала 1 млн рублей за VIP-тариф.

Тина Канделаки
Дмитрий Нагиев
слухи
фильмы
исключения
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.