31 марта 2026 в 05:45

Раскрыта сумма заработка Нагиева за продажу курсов в Дубае

Дмитрий Нагиев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актер Дмитрий Нагиев получил более 13 млн рублей за проведение трехдневного интенсива в Дубае, передает РИА Новости. Обучение проходило в закрытом формате, в нем участвовали 25 человек.

Актер объяснил прибыль из-за стоимости курсов, которая достигала до 1 млн рублей за VIP-тариф, а занятия проводились с сыном Кириллом Нагиевым и композитором Александром Шульгиным. По словам артиста, он лично встречался с группой два раза за время интенсива.

В рамках курса студенты изучали психологию, сценическую речь и актерское мастерство. Для домашних заданий участникам приходилось выполнять необычные упражнения, включая выступления на сцене перед незнакомой аудиторией и упражнения на полу в центре Дубая.

Ранее выяснилось, что Дмитрий Нагиев и журналистка Ксения Собчак могут понести многомиллионные убытки из-за панических настроений на рынке недвижимости в Дубае. Эксперт Антон Буржуй указал, что если напряженность продержится от двух до восьми недель, стоимость активов снизится на 10–18%.

