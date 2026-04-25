«Многим дал дорогу в жизнь»: Дмитрий Кожома о Маслякове и встрече с НЛО

Шоумен Дмитрий Кожома основал команду «Станция Спортивная» и выступал в КВН. Теперь его можно увидеть в шоу «Команды» на Первом канале. В эксклюзивном интервью NEWS.ru Кожома рассказал о встрече с НЛО, этике юмора, развеял слухи об Александре Маслякове и назвал блогера, который может стать преемником Дмитрия Нагиева.

— Дмитрий, вы начинали карьеру в юморе в команде «Станция Спортивная», а теперь выходите на сцену за «Сборную Москвы» в шоу Первого канала «Команды». Как вы изменились с момента первого появления на ТВ?

— Я стал взрослее — теперь шучу на те темы, которые мне близки, чтобы не выглядеть странно на фоне молодых. У меня нет цели с ними соревноваться.

— Случались ли у вас ситуации, когда приходилось извиняться за юмор? Существуют ли темы, на которые никогда не станете шутить?

— Нет, мне не приходилось извиняться: я не выхожу за рамки допустимого. Хотя заметил, что в юморе сейчас происходят глобальные перемены: все стали ранимыми и выбирают обиды вместо смеха. Почему так выходит — не понимаю.

Точно не буду шутить на темы религии и здоровья. Но, например, есть команда КВН «Хот-Дог», ее участники — ребята с ограниченными возможностями. Они не боятся шутить над собой — это классно. Но другим не стоит так делать.

— Вы играли в КВН при Александре Маслякове. Как проект изменился после его смерти? Что привнес новый ведущий Дмитрий Хрусталев?

— Изменения произошли до смерти Александра Васильевича: появилось множество площадок, где молодежь может себя проявить. Раньше все шли только в КВН, а теперь талантливые люди занимаются музыкой и блогерством.

При Маслякове на игры приезжали команды, представляющие различные страны. За этим было интересно следить. Дмитрий Хрусталев ведет КВН академично. Но все до конца не понимают, что могут себе позволить [темы, на которые можно шутить], а что — нет.

— Ходят слухи, что Александр Васильевич ревностно относился к уходу топовых игроков и обладал не самым легким характером. Каким его запомнили вы?

— Александр Васильевич придумал кузницу талантов, многим дал дорогу в жизнь. Он был строгим, но справедливым. По-другому невозможно руководить таким огромным движением, как КВН.

Для нас было ценно, когда мы, простые пацаны, пытались «подколоть» Маслякова. Он в ответ не говорил, мол, ты кто вообще такой? Мы могли зайти к нему после игры и получить совет.

Однажды во время игры я подошел к Маслякову и сделал вид, будто очень сильно чихаю — бумажки на его столе стали разлетаться. Я никогда не видел Александра Васильевича таким растерянным. Он начал в воздухе хватать эти листочки. Конечно, это была шутка. Когда Александр Васильевич это понял, стал смеялся. Он никогда не ругал за идеи, которые украшали программу. Наоборот, приветствовал, когда участники экспериментировали.

— Начинавший в КВН Сергей Светлаков рассказывал, что жена Александра Васильевича Светлана была главным цензором в КВН, не пропускала некоторые шутки. Так ли это? Была ли цензура?

— В КВН всегда была цензура. Светлана Анатольевна и Александр Васильевич вместе решали, какую шутку можно пропустить в эфир, а какую — нет.

Да и что такое цензура? Помните, у Михаила Галустяна была шутка: «Нас рать!». Это могло прозвучать только от него. У Галустяна был [особый] статус в КВН, другому участнику такое бы не простили. Но каждый понимал, что нас показывают на Первом канале. Все старались следовать правилам.

— Имена многих бывших кавээнщиков сегодня на слуху. Это Галустян, Светлаков, Александр Ревва, Гарик Мартиросян, Павел Воля и Марина Федункив. Есть и такие, кто не смог добиться высот в профессии. Как считаете, чего им не хватило — таланта, рвения или спонсоров?

— Точно не спонсоров. Все те, кого вы перечислили, — очень талантливые, харизматичные люди, умеют подавать материал. Когда смотришь на Сергея Светлакова в образе русского мужика, то веришь ему.

— Вы участвовали в Comedy Club, но покинули проект. В прежних интервью объясняли это тем, что «не справились, не получилось кайфануть, не было своего стиля». Что вам помешало раскрыться в проекте?

— У меня не получалось соответствовать темам, над которыми шутили в Comedy Club. Мы — выпускники КВН — все же немного другие.

Я отношусь к Comedy Club как к опыту. Номера, которые я там показывал, до сих пор смотрят в Сети. Не получилось стать [в проекте] своим, но так тоже бывает. Ничего страшного не случилось, не вижу смысла рефлексировать.

— Многие зрители критикуют Comedy Club за однообразие и якобы пошлый юмор. Возможно, проект нуждается в обновлении?

— Пересмотрите шоу в интернете — там действительно пошлый юмор. К тому же Comedy Club слишком часто выходит — для творческой личности сложно выдавать [качественные шутки] в таком количестве. Нужно прожить какую-то часть жизни, пройти через трансформацию, получить опыт, чтобы написать крутую шутку. Было бы классно, если бы шоу выходило раз в две недели [сейчас — еженедельно]. Но все подстраиваются под формат ТВ.

— Кто из звезд Comedy Club вам наиболее симпатичен и почему?

— Гарик Харламов — очень смешной и талантливый человек. Со стороны кажется, будто он не прикладывает никаких усилий, чтобы так шутить. Гарик может сказать: «Тамара», и это уже вызовет смех.

— В 2015 году вы вели шоу «Большая кухня» с Дмитрием Нагиевым. Какие впечатления от работы с ним?

— Дмитрий Нагиев любит КВН, был членом жюри, поэтому он меня знал. С ним интересно и комфортно. Он даже поинтересовался, почему наша команда ушла из КВН после 2011 года. Нагиев считал, что мы сделали это преждевременно. Дмитрий — яркий персонаж.

— Он сейчас крайне редко появляется на российском телевидении. Кто, на ваш взгляд, мог бы его заменить в медийном поле?

— Есть фигуры, которых невозможно заменить, Нагиев — из их числа. На ТВ в принципе не хватает ярких людей. Есть блогеры, но за ними интересно наблюдать только в интернете. Когда они выходят на сцену, то вся магия пропадает. Если бы я стал блогером, мне тоже было бы сложно — все-таки это другая сфера.

[Из ярких блогерских имен] могу назвать только Романа Каграманова. Он — блогер, но при этом органично смотрится в кадре. Его нельзя сравнивать с Нагиевым. Дмитрий — как спорткар, классный и мощный. А Роман — стильный Mini Countryman. У Нагиева есть жизненный опыт, который он транслировал через экраны, а молодежь пока не может этим похвастаться.

— Зрители знают вас не только как шоумена, но и как актера. Как развиваете артистическое мастерство?

— Никак не развивал (улыбается). Я просто снимался в тех фильмах («Zомбоящик», «Нагиев на карантине», «Верните мой 2007» и другие. — NEWS.ru), куда меня приглашали, и старался общаться с опытными актерами. Они охотно помогали, делились своими фишками и [профессиональными] приемами, относились по-доброму. Я очень им благодарен. Если посмотреть фильмы с моим участием, то можно заметить профессиональный рост.

— В одном из интервью вы сказали, что видели НЛО. Что это была за история? Верите ли в мистику, во внеземную цивилизацию?

— Когда мне было восемь лет, я с приятелями до ночи задержался на улице, играя в футбол. Внезапно над нашими головами возник большой объект с прожекторами. Мы стали убегать, а эта штука летела за нами. Помню, что было очень страшно.

Верю ли в мистику? Людям в принципе свойственно во что-то эдакое верить. Допустим, я найду статью о существовании тайного правительства. Что эта информация мне даст, кроме размышлений? Ничего. Мне все равно надо будет утром везти детей в школу, самому идти на работу — жизнь никак не изменится. Мне кажется, мистика — это просто еще одна интересная тема для общения, не более того.

Читайте также:

«У меня много огня в характере»: Дина Корзун о съемках с Харди, ИИ, МХАТе

«Не хватало воздуха»: Газманов о шоу «Маска», хите «Люси», поездках на СВО

«Расслабление для мозгов»: Кончаловский о «Чебурашке», Ленине, ИИ, дураках