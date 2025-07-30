Пьяный дебош, Ургант, пародии на Путина: как живет Дмитрий Хрусталев

Юморист и телеведущий Дмитрий Хрусталев оказался в центре скандала после дебоша на борту самолета. Что случилось, как сейчас складываются карьера и личная жизнь артиста?

Чем известен Хрусталев

Дмитрий Хрусталев родился 20 февраля 1979 года в Санкт-Петербурге, окончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения по специальности «менеджер науки и образования».

В студенческие годы Хрусталев активно играл в КВН, был капитаном команды «Сборная Санкт-Петербурга», в составе которой стал финалистом Высшей лиги 1999 года и вице-чемпионом Высшей лиги 2002 года. Юморист запомнился пародиями на президента РФ Владимира Путина, однако считает, что сейчас они были бы неактуальны.

«Но у Владимира Владимировича великолепное чувство юмора, поэтому, я думаю, он бы тоже посмеялся», — отмечал он.

Широкую известность юморист получил после того, как стал ведущим программы Comedy Woman и соведущим актера Ивана Урганта в шоу «Вечерний Ургант». На счету Хрусталева более 30 работ в кино. Он снимался в лентах «Самый лучший фильм», «Служебный роман. Наше время», «Одноклассницы», «Водитель-олигарх» и других.

Что известно о личной жизни Хрусталева

С 2001 по 2011 год Дмитрий Хрусталев состоял в отношениях с юристом Викторией Дейчук.

В 2012 году он начал встречаться с коллегой по проекту Comedy Woman Екатериной Варнавой. Юморист сделал артистке предложение, она согласилась, однако пара рассталась спустя год. По словам артиста, со всеми бывшими возлюбленными он сохранил хорошие отношения.

«Любая женщина, которая спала в моей кровати больше года, гарантированно, пока я жив, не будет нуждаться. Я пообещал, это мой родной человек в любом случае. Если вдруг у Катьки будет нужда, я ей всегда помогу», — отметил он.

В ноябре 2023 года Хрусталев на премии «Золотой граммофон» признался, что впервые стал отцом — у него родилась дочь от певицы Марии Гончарук. В 2024 году, по информации СМИ, пара тайно поженилась.

Мария Гончарук и Дмитрий Хрусталев Фото: Persona Stars/legion-media.com

Что известно об алкогольной зависимости Хрусталева

Дмитрий Хрусталев признавался, что у него была алкогольная зависимость, которая передалась ему генетически.

«Это не моя вина, это моя беда — по генетике. Алкоголь с моим организмом делает то, чего я не хочу», — рассказывал актер.

По словам юмориста, ему удалось избавиться от зависимости и стало «проще жить».

Чем сейчас занимается Хрусталев

Дмитрий Хрусталев в 46 лет продолжает творческую деятельность: ведет КВН и снимается в кино. На 2025 год с артистом запланированы премьеры лент «900 километров до мечты», «Исполняющий обязанности» и «Черновик».

Сегодня, 30 июля, Хрусталев оказался в центре скандала. Причиной стало неадекватное поведение юмориста на борту самолета, из-за чего его сняли с рейса Калининград — Москва.

«Дмитрия Хрусталева сняли с рейса за пьяный дебош. Хрусталев должен был лететь из Калининграда в Москву 28 июля рейсом авиакомпании „Россия“. Еще до вылета он уже изрядно перебрал с алкоголем и вел себя развязно — на него пожаловались несколько пассажиров. Перед посадкой члены экипажа знали о проблемном пассажире: комик смог подняться на борт только с помощью друга. На стандартную просьбу стюардессы предъявить посадочный талон комик ответил матом», — сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что, пока стюардесса пыталась решить проблему, Хрусталев занял место чужого пассажира, в результате на борт вызвали сотрудников полиции, которые вывели телеведущего из самолета. Юморист на настоящий момент ситуацию не комментировал.

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