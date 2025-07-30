Розыск на Украине, запрет выступать на передовой: как живет Олег Газманов

Народный артист России Олег Газманов в 74 года продолжает творческую деятельность. Что известно о его карьере, личной жизни и политической позиции?

Чем известен Газманов

Олег Газманов родился 22 июля 1951 года в городе Гусеве Калининградской области. В 1973 году окончил Калининградское высшее инженерное морское училище по специальности «холодильные и компрессорные машины и установки». После выпуска служил под Ригой на минно-торпедных складах, затем поступил в Калининградское музыкальное училище по классу гитары.

В 1983 году Газманов переехал в Москву. Спустя четыре года обрел широкую популярность как автор песен, выпустив композицию «Люси». За годы карьеры он записал более 20 альбомов. Наиболее известные его песни: «Эскадрон», «Морячка», «Есаул», «На заре», «Мои ясные дни», «Офицеры» и другие. Артист является 15‑кратным лауреатом фестиваля «Песня года».

Что известно о личной жизни Газманова

Олег Газманов был дважды женат. С первой супругой Ириной он прожил с 1975 по 1997 год. В браке родился сын Родион — он пошел по стопам отца и стал музыкантом.

В 2003 году певец женился на Марине Муравьевой — бывшей жене сооснователя МММ Вячеслава Мавроди. Газманов усыновил ее сына Филиппа, в декабре 2003 года у пары родилась дочь Марианна.

Олег Газманов с женой Мариной Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что Газманов говорил об СВО, почему не выступает на передовой

Олег Газманов поддерживает проведение спецоперации. Артист заявил, что доверяет решениям президента, за которого он голосовал.

После начала СВО Газманов неоднократно выступал в госпиталях перед военными, однако давать концерты на передовой, как объяснил артист, ему запретили спецслужбы.

«Мне нельзя туда ехать. Спецслужбы мне сказали, что „если ты своей жизнью не дорожишь, то подумай о том, что на твой концерт придут не 10 человек, и не 100 даже“. И в свете последних вооружений, дронов и прочих моментов нельзя скапливать людей в одном месте в большом количестве», — сказал он.

Что Газманов говорил о мигрантах

Олег Газманов считает, что в миграционных вопросах «очень многое упущено». По его мнению, нельзя было предоставлять возможность проникать в Россию большому количеству иностранных граждан.

«Я не специалист, но лично мое мнение: очень многое упущено. Во-первых, в законодательстве. Нельзя было просто так давать возможность проникать сюда огромному количеству мигрантов, которые не соответствуют нашему культурному коду и вообще нашей культуре. Они едва говорят по-русски, а, может, вообще не говорят. Во-вторых, я считаю, это преступная деятельность тех, кто этим занимался конкретно: эти диаспоры подкупали и подкупают чиновников, которые дают ход, зеленый свет этому всему. Эту ситуацию, на мой взгляд, нужно было раньше купировать», — отметил он в проекте «В теме» на YouTube-канале БелТА.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чем сейчас занимается Газманов

Олег Газманов продолжает гастролировать с концертами, принимать участие в музыкальных фестивалях и общественных мероприятиях, а также запустил собственное радио «Родники» c песнями об СВО.

21 июля Газманов был объявлен в розыск Службой безопасности Украины. В отношении артиста заочно выдвинуты обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В ответ певец предположил, что СБУ его таким образом поздравила с 74-летием, которое он отпраздновал 22 июля.

«Я всю жизнь писал и пишу стихи и музыку для своего народа и страны. Они считают это преступлением. Комментировать тут нечего. Видимо, они решили так „поздравить“ меня с днем рождения», — сказал он.

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