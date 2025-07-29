Израиль, покушение, признание в любви Урганту: как живет Ксения Собчак

Журналист и телеведущая Ксения Собчак после начала спецоперации осталась жить и работать в России. Что известно о ее карьере, личной жизни и политической позиции?

Чем известна Собчак

Ксения Собчак родилась в Ленинграде 5 ноября 1981 года в семье первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой. Она окончила факультет международных отношений МГИМО.

Широкую популярность Собчак принес проект «Дом-2», ведущей которого она была с 2004 по 2012 год. Также она снималась в проектах «Блондинка в шоколаде», «Топ-модель по-русски», «Последний герой» и лентах «Самый лучший фильм», «Ржевский против Наполеона», «Гитлер капут!» и других.

В середине нулевых Собчак начала работать в глянцевых журналах, увлеклась политикой, участвовала в массовых протестах. В 2018 году баллотировалась на президентских выборах и заняла четвертое место, получив 1,68% голосов. В 2019 году она запустила собственный YouTube-канал «Осторожно: Собчак», на котором выходят интервью со знаменитостями и документальные фильмы.

Что известно о личной жизни Собчак

Ксения Собчак в первый раз вышла замуж в 2013 году за актера Максима Виторгана. Спустя три года у пары родился сын Платон. В марте 2019 года супруги расстались. Незадолго до этого Виторган подрался с режиссером Константином Богомоловым, с которым в сентябре того же года журналистка сыграла свадьбу.

«Всю жизнь искала того, рядом с кем я смогу почувствовать себя маленькой, хрупкой и нежной девочкой. Слушаться и слушать, раскрыв рот. И нашла», — рассказала она.

Собчак на VK Fest в Москве также призналась, что всегда была влюблена в актера и телеведущего Ивана Урганта. Так она ответила на вопрос назвать имя мужчины, с «которым у нее ничего не получилось».

«Я была всегда в него влюблена. Считаю, что он умный, самый интересный, симпатичный и с великолепным чувством юмора», — заявила телеведущая.

Ксения Собчак и Константин Богомолов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что Собчак говорила о спецоперации

Ксения Собчак в 2023 году во время интервью рэперу Алишеру Моргенштерну (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявила, что считает себя патриотом России. По ее словам, искреннее отношение к родине заключается в том, что в сложное время она остается жить и работать в РФ. При этом журналист не стала отрицать, что не поддерживает СВО.

«Я не поддерживаю то, что происходит. При этом я не считаю возможным занимать позицию, что Россию нужно разрушать изнутри, желать полного развала и проигрыша России», — заявила Собчак.

Отвечая на вопрос о выборе между президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским, она отметила, что ей «не близка ни та, ни иная политика».

Телеведущая в 2023 году подтвердила, что у нее есть израильский паспорт.

«Паспорт я получила, когда мир вокруг стал рушиться и стало понятно, что мне от этого надо уберечь себя и свою семью. Пока паспорта у меня не было, я прямо говорила, что его нет», — рассказала она в эфире своего проекта «Осторожно: новости».

Почему Собчак не показывают на Первом канале

Ксения Собчак до 2022 года вместе с Александром Гордоном вела шоу «Док-ток» на Первом канале. По ее словам, «очень влиятельные» люди были против ее появления на федеральных каналах и гендиректору Константину Эрнсту приходилось регулярно «отстаивать и бороться» за ее программу, из-за чего эфиры срывались.

«Там были силы, которые жестко сопротивлялись моему выходу на Первый канал. Это факт, у этого есть свидетели», — отметила она.

Ксения Собчак Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Собчак

Ксения Собчак развивает свой YouTube-канал «Осторожно: Собчак», где публикует интервью, а также продолжает карьеру ведущей.

На днях в Санкт-Петербурге на улице Кустодиева в честь Собчак была вывешена табличка на одном из домов, однако 28 июля ее сняли, сообщает Telegram-канал «Фонтанка».

«Здесь провела свое детство Ксения Анатольевна Собчак, родившаяся 5 ноября 1981 года, Скорпион и светская львица, самостоятельно прошедшая путь от балетного класса Мариинки до президентской гоночной дорожки. Женское лицо четвертой власти», — гласила надпись.

Журналист отмечала, что у нее есть охрана. По словам Собчак, после того как в 2023 году ФСБ предотвратила попытку покушения на нее и главного редактора RT Маргариту Симоньян, это стало реальной необходимостью, а не для «понтов».

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