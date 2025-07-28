В Санкт-Петербурге появилась табличка в честь Собчак Один из домов Петербурга украсила памятная табличка в честь Ксении Собчак

В Санкт-Петербурге появилась памятная табличка в честь журналистки Ксении Собчак, передает «Фонтанка». Доска была установлена на доме № 20 на улице Кустодиева, где, как подтвердил председатель правления жилищно-строительного кооператива Сергей Ткаченко, семья Собчак жила до 1990 года.

Здесь провела свое детство Ксения Анатольевна Собчак, родившаяся 5 ноября 1981 года, Скорпион и светская львица, самостоятельно прошедшая путь от балетного класса Мариинки до президентской гоночной дорожки. Женское лицо четвертой власти! — гласит надпись.

По словам местного дворника, табличка провисела всего пару дней, а потом ее нашли на земле у подъезда. Инициатор установки арт-объекта предпочел остаться неизвестным.

Ранее скульптура в виде гигантской ухмыляющейся головы Илона Маска отправилась в тур по нацпаркам США. Памятник с надписью «Заставьте Америку снова ждать» появился в трех парках. Автор, пожелавший остаться анонимным, заявил, что это протест против увольнений в Службе нацпарков, о которых общество предпочитает молчать.