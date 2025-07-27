Голова Илона Маска отправилась «гастролировать» по паркам США Fox News: памятник в виде головы Илона Маска отправился по паркам США

Скульптура в виде огромной ухмыляющейся головы Илона Маска отправилась в тур по национальным паркам США, сообщает Fox News. Необычный арт-объект уже стал предметом дискуссий.

По данным издания, монумент высотой 3,7 метра, украшенный патриотическими звездами и надписью «Заставьте Америку снова ждать», уже появился в трех национальных парках страны — Арчес (Юта), Маунт-Ренье (Вашингтон) и Йосемити (Калифорния). Посетители отреагировали на необычную инсталляцию по-разному: одни охотно позировали рядом с ней, другие выражали недовольство жестами, а многие просто с интересом разглядывали гигантскую голову предпринимателя.

Автор скульптуры, пожелавший остаться неизвестным, пояснил журналистам, что рассматривает арт-объект как одновременно акт протеста и художественный перформанс, призванный привлечь внимание к недавним увольнениям и сокращению бюджета Службы национальных парков. Он отметил, что тысячи людей потеряли работу, но общество предпочитает молчать.

Ранее психолог Максим Коваленко рассказал, что эксцентричное поведение Илона Маска может быть частью его продуманной стратегии. Он отметил, что даже рискованные шаги предпринимателя не стоит считать безумием.