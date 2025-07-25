Психолог объяснил эксцентричное поведение Илона Маска

Эксцентричное поведение американского миллиардера Илона Маска, который в последнее время не вылезает из скандалов, может быть некой многоходовкой бизнесмена, выразил мнение в беседе с NEWS.ru психолог Максим Коваленко. По его словам, многие поступки предпринимателя могут быть непонятны общественности, однако у них есть своя подоплека.

Возможно, это какая-то его многоходовка, и он это делает специально для решения какой-то задачи. <…> Например, у него неоднократно были неудачные попытки запуска летательных аппаратов Starship. И после этого он взял в кредит огромную сумму денег, рискуя всем на свете. Тогда можно было сказать, что он больной человек. Если у тебя не получилось два раза, зачем ты делаешь третий? Но это бизнесмен. У него есть свой алгоритм действий и какая-то своя парадигма, — пояснил эксперт.

Он также считает, что приписывать Маску психические расстройства не стоит — для этого как минимум нужно знать весь контекст его поступков.

В наше время очень многие «клеют» различные диагнозы. Людей называют нарциссами, психопатами, разбрасывают эти термины направо и налево. Надо понимать, что для диагностики даже нарциссического расстройства личности нужны исследования, анализ, определенное время, — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что Маск после своего публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом сменил номер телефона. Об этом заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон, который пытался до него дозвониться, но не смог.