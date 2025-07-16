Стало известно, на что пошел Маск после ссоры с Трампом

Стало известно, на что пошел Маск после ссоры с Трампом Спикер Джонсон: Маск сменил номер телефона после конфликта с Трампом

Американский миллиардер глава Tesla и SpaceX Илон Маск сменил номер телефона после ссоры с президентом США Дональдом Трампом, заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон в интервью газете New York Post. По его словам, он пытался до него дозвониться, но не смог.

Я отправил ему (Илону Маску) длинное сообщение, и затем его номер телефона сменился. Я понял, что отправлял это сообщение куда-то, и он так и не прочитал его, — сказал Джонсон.

При этом спикер сообщил, что пытался помирить Трампа и Маска. По его словам, в частности, он пытался связаться с бизнесменом после ссоры. При этом президент США «также был не против» этого.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил рассмотрения дела по депортации Илона Маска. Политик также намекнул, что Департамент государственной эффективности может начать проверку в адрес создавшего его миллиардера.

До этого Маск призывал создать новую политическую партию в США, которая бы заботилась о людях. Он отмечал, что сейчас Соединенные Штаты фактически являются «однопартийной» страной.