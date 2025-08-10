Собчак не приехала на могилу отца в день его рождения

Российская телеведущая Ксения Собчак не приехала к могиле отца — первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака — в день 88-летия со дня его рождения, сообщает «МК в Питере». При этом могилу на Никольском кладбище Александро-Невской лавры посетила вдова Людмила Нарусова, чтобы почтить память супруга. После поминальной службы она поблагодарила всех присутствующих.

Главная идея Анатолия Собчака была — «Петровская идея», окно в Европу. <...> Мало кто знает, но Анатолий Александрович часто вспоминал, как Доменико Трезини, архитектор Петровский, строил Летний дворец в Летнем саду, — рассказала Нарусова.

Причины, по которым телеведущая не посетила могилу отца в памятный день, остаются неизвестными. При этом журналистка неоднократно участвовала в мероприятиях, посвященных памяти первого мэра Северной столицы.

Ранее Собчак попала в неловкую ситуацию с голливудским актером Уиллом Смитом в Италии. Видео их встречи, во время которой телеведущая призналась знаменитости в любви, появилось в Сети. При виде американской звезды Собчак достала смартфон и принялась его снимать. Она даже окрикнула Смита, чтобы тот обратил внимание.

До этого стало известно, что в Петербурге появилась памятная табличка в честь журналистки. Доска была установлена на доме № 20 на улице Кустодиева, где семья Собчак жила до 1990 года. Однако табличка провисела всего пару дней, а потом ее нашли на земле у подъезда.