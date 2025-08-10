Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 14:33

Собчак не приехала на могилу отца в день его рождения

Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российская телеведущая Ксения Собчак не приехала к могиле отца — первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака — в день 88-летия со дня его рождения, сообщает «МК в Питере». При этом могилу на Никольском кладбище Александро-Невской лавры посетила вдова Людмила Нарусова, чтобы почтить память супруга. После поминальной службы она поблагодарила всех присутствующих.

Главная идея Анатолия Собчака была — «Петровская идея», окно в Европу. <...> Мало кто знает, но Анатолий Александрович часто вспоминал, как Доменико Трезини, архитектор Петровский, строил Летний дворец в Летнем саду, — рассказала Нарусова.

Причины, по которым телеведущая не посетила могилу отца в памятный день, остаются неизвестными. При этом журналистка неоднократно участвовала в мероприятиях, посвященных памяти первого мэра Северной столицы.

Ранее Собчак попала в неловкую ситуацию с голливудским актером Уиллом Смитом в Италии. Видео их встречи, во время которой телеведущая призналась знаменитости в любви, появилось в Сети. При виде американской звезды Собчак достала смартфон и принялась его снимать. Она даже окрикнула Смита, чтобы тот обратил внимание.

До этого стало известно, что в Петербурге появилась памятная табличка в честь журналистки. Доска была установлена на доме № 20 на улице Кустодиева, где семья Собчак жила до 1990 года. Однако табличка провисела всего пару дней, а потом ее нашли на земле у подъезда.

Анатолий Собчак
могилы
Ксения Собчак
Cанкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США заявили о секретных разработках Китая с применением технологий НЛО
В МО озвучили количество сбитых над Россией за 3,5 часа дронов ВСУ
Отказ рожать, скандал с Дробышем, «Универ»: как живет Настасья Самбурская
В АТОР спрогнозировали резкое падение туристического потока в Турции
Пенсионер попал в психбольницу из-за совета нейросети
Швеция поддержала совместное заявление лидеров Европы по Украине
Японцам приказали срочно бежать с двух островов
Студент из Техаса объяснил, как в США на самом деле относятся к русским
Раскрыто, чем грозит ВСУ удар РФ по железной дороге под Днепропетровском
Диетолог сравнила вред от крамбл куки с героином
«Никто не сможет помешать»: одна страна объявила себя будущей сверхдержавой
Рекордное количество ресторанов и кафе закрылись в российском городе
«Неполноценные»: Артемий Лебедев высмеял спрашивающих советы у ИИ людей
В Крыму озвучили неутешительный прогноз о будущем Зеленского
Сын Краско раскрыл место, где похоронят актера
Стало известно о подготовке Киевом пятидневных ударов по России
Три человека погибли в загоревшейся Lada из-за «маневра» Lexus
Авария с участием сбившей насмерть подростка пенсионерки попала на видео
Над Донецком прогремел взрыв
Собчак не приехала на могилу отца в день его рождения
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.