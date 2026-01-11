Атака США на Венесуэлу
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Куриные бедра по-французски — один из вариантов горячего, которое любят как взрослые, так и дети. Рассказываем рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин.

Его вкус — это настоящая симфония: сочные и ароматные маринованные бедра, нежная картошка, пропеченная в курином жирке и луковом соку, и золотистая сырная корочка, покрывающая все это великолепие.

Рецепт: для маринада курицы понадобится 6–8 куриных бедер, 2 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. сметаны или майонеза, 2 зубчика чеснока, соль, перец, прованские травы. Для овощной подушки: 6–8 средних картофелин, 2 крупные луковицы, соль, перец, растительное масло для смазывания. Куриные бедра замаринуйте в смеси соевого соуса, сметаны, выдавленного чеснока и специй минимум на 30 минут. Духовку разогрейте до 200 °C. Картофель очистите и нарежьте тонкими дольками, лук — полукольцами. Противень смажьте маслом. Выложите картофель, посолите, поперчите. Равномерно распределите поверх лук. Сверху выложите маринованные куриные бедра вместе с оставшимся маринадом. Накройте фольгой и запекайте 30 минут. Затем снимите фольгу, обильно посыпьте все тертым сыром и запекайте еще 15–20 минут до румяной курицы и расплавленного сыра.

Ранее стало известно, как приготовить горячее из фарша по-французски.

