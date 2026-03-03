Зимняя Олимпиада — 2026
Простой трюк для нереально сочной курочки — добавляю один ингредиент и получаю ароматный ужин буквально за 20 минут

Фото: D-NEWS.ru
Это блюдо выглядит и пахнет так, будто его готовил шеф-повар итальянского ресторана! Хрустящая курица в бархатном лимонно-масляном соусе станет украшением любого стола.

2–3 куриные грудки разрезаю вдоль на пластины толщиной 1,5–2 см, посыпаю солью, перцем, чесночным порошком и обваливаю в муке. На сковороде разогреваю 1 ст. л. оливкового масла и 1 ст. л. сливочного масла, обжариваю курицу по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Снимаю мясо с огня. В ту же сковороду вливаю 120 мл куриного бульона, добавляю 2 ст. л. лимонного сока, цедру с 1/2 лимона и 2 ст. л. сливочного масла. Увариваю 2–3 минуты, помешивая. Возвращаю курицу в сковороду, томлю 2 минуты в соусе, посыпаю свежей петрушкой.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

