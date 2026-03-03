Как чак-чак, но по-чувашски: готовим медовые колобки йава за полчаса

Йава (или йăва) — это чувашский родственник татарского чак-чака и русского хвороста. Маленькие колобки из теста, обжаренные до румяной корочки и щедро политые медом, в старину имели сакральное значение: их ели на праздниках, чтобы обеспечить плодородие земли и приплод скота. Сегодня это просто вкуснейшее угощение к чаю, которое готовится проще простого и всегда вызывает восторг у гостей.

Взбейте 2 яйца с щепоткой соли до легкой пены. Понемногу всыпайте 135 г просеянной муки, замешивая мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Из готового теста скатайте тонкие жгутики и нарежьте их на маленькие кусочки. Каждый кусочек скатайте в шарик размером с лесной орех.

Растительного масла понадобится много: нужно, чтобы колобки в нем плавали. Обжаривайте заготовки небольшими порциями со всех сторон, пока не подрумянятся. Готовые шарики выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы лишнее масло стекло.

Переложите чувашский десерт в миску, добавьте 3–4 ст. л. меда (или сгущенного молока) и аккуратно перемешайте. Выложите горкой на тарелку и подавайте к чаю.

Совет: для аромата добавьте в тесто щепотку ванилина или цедру лимона — колобки станут еще вкуснее.

