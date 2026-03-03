Нашла рецепт пирога «Мама шарлотки» и об обычной забыла! Нежный, с кремом и крошкой, гости думают, что из кондитерской

Стоит поставить пирог «Мама шарлотки» на стол — и разговоры за чаем на минуту стихают. С первого кусочка кажется, что это десерт из хорошей пекарни, а не домашняя выпечка. Но готовится он из простых продуктов и без сложных техник. В основе — рассыпчатое песочное тесто с легкой лимонной ноткой. Сверху — мягкие карамельные яблоки, которые не текут и не расползаются, а держат форму и остаются сочными. Дальше — нежный заварной крем, бархатистый, сливочный, с ароматом ванили. И финальный штрих — хрустящая сладкая крошка, которая делает текстуру особенно интересной.

Этот пирог получается многослойным по вкусу: сначала чувствуется легкая кислинка яблок, затем нежность крема и в конце — приятный хруст сверху. Домашний, уютный, но по ощущениям — как от профессионального кондитера.

Ингредиенты: мука — 400 г, разрыхлитель — 1 ч. л., сахар — 100 г, соль — щепотка, сливочное масло — 125 г, цедра 1 лимона, яйца — 2 шт., яблоки — 6 шт., лимонный сок — по вкусу, сахар — 150–200 г, ванильный сахар — 10 г, немного сливочного масла для обжарки; для крема: яйца — 2 шт., сахар — 100 г, ванильный сахар — 10 г, крахмал или мука — 50 г, молоко — 500 мл, сливочное масло — 30 г; для крошки: сливочное масло — 50 г, сахар — 50 г, мука — 50–100 г.

Яблоки нарезают кубиками, сбрызгивают лимонным соком и обжаривают с маслом, сахаром и ванилью до мягкости, затем остужают. Для теста муку смешивают с разрыхлителем, сахаром и солью, добавляют масло, цедру и яйца, замешивают мягкое тесто и распределяют его по форме с бортиками. Выкладывают яблочную начинку. Для крема яйца растирают с сахаром, ванилью и крахмалом, постепенно вливают молоко и варят до загустения, добавляют сливочное масло и немного остужают. Крем распределяют поверх яблок. Масло, сахар и муку перетирают в крошку и посыпают пирог. Выпекают при 180 °C около 30 минут до золотистой корочки.

