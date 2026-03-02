Зимняя Олимпиада — 2026
Никаких танцев с бубном! Творожные булочки «Яблочные завитки» — воздушные, нежные, без подхода

Подписывайтесь на нас в MAX

Беру творог, муку и яблоки — и готовлю нежные «Яблочные завитки» прямо на противне без лишних хлопот. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для уютного чаепития или быстрого завтрака. Его необычность в том, что никаких дрожжей, подхода и расстойки — просто замесил творожное тесто, завернул в него ароматную яблочную начинку с корицей и скрутил в красивые завитки. Получается обалденная вкуснятина: румяные слоистые булочки с хрустящей сахарной корочкой, а внутри — сочные карамелизированные яблоки с пряной корицей. Они такие нежные и воздушные, что буквально тают во рту, оставляя желание съесть еще одну. Никаких танцев с бубном, только чистый восторг!

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, 200 г муки, 100 г сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, ванилин, щепотка соли. Для начинки: 2 яблока, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы. Творог разомните с мягким маслом и яйцом, добавьте сахар, соль и ванилин. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Раскатайте в прямоугольник. Яблоки натрите на терке, смешайте с сахаром и корицей, выложите на тесто, сверните рулетом и нарежьте на завитки. Выпекайте при 190 градусах 20–25 минут до румяной корочки.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
