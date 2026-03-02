В пост балую себя этой галетой: тесто на воде и масле, а внутри — вишнёвое лето с корицей

Сделала простое тесто, добавила вишневой начинки — и готов обалденный, совершенно постный десерт к чаю. Беру муку, масло и воду — и замешиваю эластичное тесто, которое даже не нужно раскатывать со страхом, что порвётся. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для постного стола или когда хочется лёгкой, домашней выпечки без яиц и молока. Его необычность в том, что обычное пресное тесто превращается в хрустящую, слоистую основу, а сочная вишнёвая начинка с корицей и крахмалом становится густой, ароматной, напоминая лето. Получается обалденная вкуснятина: румяная, золотистая галета с хрустящими краями и нежной, чуть влажной начинкой, где кислинка вишни идеально балансируется сладостью сахара и теплотой корицы. Такой десерт дарит море дофамина и доказывает, что в пост можно есть вкусно и разнообразно.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 220 г пшеничной муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, 80 мл тёплой воды, 80 мл растительного масла, щепотка соли. Для начинки — 200 г замороженной вишни без косточек, 1 ст. ложка крахмала, 2 ст. ложки сахара, ½ ч. ложки корицы. Замесите тесто, уберите в холодильник на 20–30 минут. Вишню разморозьте, слейте жидкость, смешайте с сахаром, крахмалом и корицей. Тесто раскатайте в круг диаметром около 35 см, выложите начинку, отступив от краёв 5 см, защипните края внахлёст. Выпекайте при 180°C 25 минут до румяной корочки.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.