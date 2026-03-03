Зимняя Олимпиада — 2026
Идеальный постный пирог на каждый день: вкуснотища с яблоками

Идеальный постный пирог на каждый день: вкуснотища с яблоками
Хотите угостить семью вкусной выпечкой во время поста? Постный пирог получится нежным и румяным без яиц, масла и молока. Это простой рецепт для занятых хозяек.

Теперь к делу: возьмите 2 стакана муки, 1 стакан белого сахарного песка, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотку соли, 1 стакан растительного масла, 1 стакан воды или яблочного сока. Добавьте 2 натертых яблока, корицу для аромата. Смешайте сухие продукты, влейте жидкие ингредиенты, перемешайте до однородной массы. Влейте тесто в смазанную формочку, посыпьте сверху сахаром с корицей. Пеките в духовке при 180 градусах 35–40 минут, пока не подрумянится. Проверьте зубочисткой — она должна выходить сухой. Готовый постный пирог остудите, нарежьте порциями. Можно добавить изюм или орехи для разнообразия, но даже базовый вариант тает во рту. Такой пирог идеален для чая в постные дни.

Попробуйте этот рецепт — и пост станет вкуснее!

Ранее мы поделились рецептом постных блинов на яблочном соке.

