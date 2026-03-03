Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 11:13

МОССАД провел ночную наземную операцию в Иране

Al Arabiya: МОССАД провел наземную операцию в Иране

Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Израильская разведка МОССАД и подразделения спецназа провели наземную операцию в Иране в ночь на вторник, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. Канал не привел деталей о характере и целях операции.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива.

В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера страны. В связи с его смертью в Иране объявили 40-дневный траур, а также установили семь дней государственных выходных.

Иранский аятолла Насер Макарем Ширази официально объявил джихад против США и Израиля. Он призвал мусульманский мир к бескомпромиссному сопротивлению после гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Военно-воздушные силы Израиля нанесли две одновременные серии ударов по Ирану и Ливану. По ее данным, войска нанесли точечные удары по военным объектам, принадлежащим «иранскому террористическому режиму» и организации «Хезболла». Информация о жертвах и разрушениях не приводится.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война между Израилем и Ираном не будет продолжаться бесконечно. По его мнению, конфликт разрешится в результате быстрых и решительных действий.

Иран
Израиль
Моссад
разведки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Цены на нефть подскочили на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Звезда «Уральских пельменей» застряла на курорте из-за «золотых» билетов
МВФ аккуратно намекнул на кризис из-за ситуации на Ближнем Востоке
БПЛА ударили по топливным резервуарам в Омане
Почему не работает Telegram сегодня, 3 марта: замедление, когда заблокируют
Венгрия обвинила Украину в срыве транзита нефти из-за политики
Раскрыто, добьется ли россиянка извинений после скандала в аэропорту Турции
Ведущий дело российского археолога польский судья принял внезапное решение
«Начало конца»: эксперт заявил, что война в Иране опаснее ядерной
Юрист рассказал, как изменился статус криптовалюты в России
Удары Ирана и Израиля: новости 3 марта, потери США, похороны школьниц
Минобороны России подтвердило освобождение Бобылевки в Сумской области
Макаров прокомментировал отмену концертов Щербакова
СК ответил на слухи об обнаружении тел Усольцевых
Раскрыта истинная причина атак Ирана на нефтяные и газовые объекты
Героическая собака пропала после спасения детей из пожара в Подмосковье
Адвокат дал советы, как правильно проверить квартиру перед покупкой
Почему не работает WhatsApp 3 марта: где сбои в РФ, будет ли разблокирован
Полеты возобновились между Россией и четырьмя странами Ближнего Востока
Белый дом не знает, кем заменить убитого лидера Ирана
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.