МОССАД провел ночную наземную операцию в Иране

Израильская разведка МОССАД и подразделения спецназа провели наземную операцию в Иране в ночь на вторник, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. Канал не привел деталей о характере и целях операции.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива.

В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера страны. В связи с его смертью в Иране объявили 40-дневный траур, а также установили семь дней государственных выходных.

Иранский аятолла Насер Макарем Ширази официально объявил джихад против США и Израиля. Он призвал мусульманский мир к бескомпромиссному сопротивлению после гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Военно-воздушные силы Израиля нанесли две одновременные серии ударов по Ирану и Ливану. По ее данным, войска нанесли точечные удары по военным объектам, принадлежащим «иранскому террористическому режиму» и организации «Хезболла». Информация о жертвах и разрушениях не приводится.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война между Израилем и Ираном не будет продолжаться бесконечно. По его мнению, конфликт разрешится в результате быстрых и решительных действий.