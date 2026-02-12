Педофил, садист, агент ЦРУ и МОССАДа. Что еще скрывал Джеффри Эпштейн

Минюст США может раскрыть новые имена людей, упомянутых в недавно опубликованных файлах по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна. Предположительно, речь идет о сообщниках банкира, который был уличен в растлении несовершеннолетних. Эта информация способна пролить еще больше света на его контакты с политиками, бизнесменами и артистами. Кем на самом деле был Эпштейн и что связывало его с самыми влиятельными людьми мира — в материале NEWS.ru.

Как Эпштейн заработал свое состояние

Джеффри Эпштейн родился 20 января 1953 года в Нью-Йорке в семье учительницы и садовника. С ранних лет он проявлял способности в математике, а после школы — в 16 лет — поступил в частный колледж Купер-Юнион, откуда перевелся в Курантовский университет математических наук (подразделение Нью-Йоркского университета). Впрочем, уже вскоре бросил вуз, не получив степень бакалавра.

Несмотря на это, Джеффри удалось устроиться учителем математики в школу на Манхэттене. Там он завязал знакомство с отцом одного из учеников — главой банка Bear Stearns Аланом Гринбергом. Тот обратил внимание на способного педагога и пригласил его работать в свою компанию. Эпштейн начинал как обычный трейдер, но за четыре года дорос до статуса партнера.

Летом 1981 года Эпштейн основал консалтинговую компанию International Assets Group Inc., которая помогала клиентам вернуть украденные средства, а к 1984 году уже стал миллионером.

Руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект», член Общественной палаты РФ Георгий Федоров в беседе с NEWS.ru сравнил Эпштейна с Борисом Березовским. Имея широкий доступ к сильным мира сего, он в каком-то смысле работал «решалой».

«Эпштейн возвращал активы, полученные незаконным путем, или активы, о которых владельцы не хотели распространяться. По сути, он улаживал деликатные вопросы», — объяснил эксперт.

Джеффри Эпштейн в 2008 году Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Общаюсь только с миллиардерами»

В конце 1980-х годов Эпштейн основал компанию J. Epstein & Co, которую в 1996 году перенес на Виргинские острова. Там же, в Карибском бассейне, он купил пару островов — Литтл-Сейнт-Джеймс и Грейт-Сейнт-Джеймс. Именно там впоследствии он будет устраивать свои скандальные вечеринки и оргии — в том числе с участием несовершеннолетних.

Большую часть рабочего времени финансист посвящал «бизнес-контактам», знакомясь с представителями мировой финансовой и политической элиты. В круг его приятелей попали Дональд Трамп, британский принц Эндрю, Билл Гейтс, режиссер Вуди Аллен, Билл Клинтон и многие другие. Эпштейн сам признавался, что предпочитает поддерживать связь только с теми, у кого есть $1 млрд.

В 2005 году разгорелся первый крупный скандал вокруг финансиста. Выяснилось, что в своем особняке в Палм-Бич он регулярно насиловал девушек, многим из которых не было и 16 лет. В ходе обыска у него изъяли фотографии пострадавших — их оказалось не менее 50. Началось расследование, которое вскоре было передано ФБР. В 2008 году Эпштейна приговорили к 18 месяцам тюрьмы — скостить срок помогла секретная компенсационная сделка с обвинением. Финансист получил статус сексуального преступника, но смог сохранить все свои активы и освободился условно-досрочно уже через 13 месяцев заключения.

На кого работал Эпштейн

Скандального финансиста неоднократно уличали в работе на спецслужбы. Основатель американской НКО «Фонд свободы онлайн» Майк Бенц в интервью блогеру Джесси Келли в 2025 году заявил: «Думаю, Эпштейн в начале 1980-х работал на ЦРУ — сразу после ухода из Bear Stearns».

Бизнесмен Аднан Хашогги Фото: Cinetext/Distler/Global Look Press

Бенц добавил, что финансист активно сотрудничал с саудовским бизнесменом Аднаном Хашогги, имя которого стало известно на весь мир после раскрытия сделки «Иран — контрас». Ее участниками были члены администрации США, организовавшие поставки оружия Тегерану в обход режима эмбарго. Вырученные деньги направлялись на финансирование повстанцев-контрас в Никарагуа. По версии Бенца, именно Эпштейн представлял интересы авиакомпании Southern Air Transport, которая перевозила оружие для повстанцев под «крышей» ЦРУ.

Бывший агент МОССАДа Ари Бен-Менаше Эпштейн утверждал, что финансист работал и на израильскую разведку. Он якобы использовал свои отношения с принцем Эндрю, чтобы получать от того важную разведывательную информацию. В книге историка Эндрю Лоуни «Право имеющий: взлет и падение дома Йорков» содержится свидетельство друга Эпштейна Стивена Хоффенберга:

«Эндрю питал слабость к девушкам и бурной жизни, Эпштейн воплощал эту фантазию. Затем Эндрю передавал разведданные, которые Эпштейн передавал Израилю. Эндрю не понимал, что его используют».

Георгий Федоров уверен, что Эпштейн действительно был связан со спецслужбами.

«Иначе и быть не могло. Чтобы вести тот аморальный и даже преступный образ жизни, который он вел очень долго, и не садиться в тюрьму, нужно было стучать и сливать информацию», — пояснил собеседник.

Оставаться на свободе Эпштейну помогала и роль организатора приватного досуга для влиятельных знакомых, считает эксперт.

«Спрос рождает предложение. Эпштейн удовлетворял самые низменные потребности богатых и влиятельных людей, за это они его ценили и допускали в свой круг», — заметил он.

Эндрю Альберт Кристиан Эдвард Маунтбеттен-Виндзор Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что случилось с Эпштейном

В 2019 году финансист снова попал в поле зрения правоохранителей. В июле его задержали в аэропорту Нью-Йорка по прибытии из Парижа по подозрению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и подкупе свидетелей. Однако до приговора Эпштейн не дожил: 10 августа того же года он был найден мертвым в камере следственного изолятора на Манхэттене. Официальной причиной смерти назвали самоубийство.

Сегодня эту версию многие ставят под сомнение. Так, Эпштейн должен был находиться под специальным наблюдением — охранники проверяли его каждые полчаса. Однако в день гибели арестанта они почему-то забыли о своих обязанностях на несколько часов. Кроме того, в 2020 году бывший сокамерник банкира Эфрейн Рейес внезапно умер от коронавируса. В 2022-м не стало Жан-Люка Брюнеля — модельного агента, который считался главным поставщиком «живого товара» для Эпштейна: он тоже покончил с собой в тюрьме.

Федоров не сомневается, что Эпштейну «помогли» уйти из жизни. «Очевидно, что многие влиятельные люди боялись его показаний. Он не должен был начать говорить», — пояснил эксперт.

Политолог-американист Константин Блохин в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что в деле Эпштейна еще много нераскрытых секретов и тайн. «Его реальная биография, я думаю, станет достоянием общественности еще не скоро», — сказал он.

Блохин допустил, что раскрутка нынешнего скандала с файлами Эпштейна могла начаться с подачи так называемого «глубинного государства».

«Похоже, идет атака на действующие элиты — посмотрите, как они прогнили, посмотрите, что они творят. А цель атаки — выдвижение элит новых, молодых, которые себя еще не скомпрометировали. Скоро мы увидим, как полетят головы, — упомянутые в файлах политики начнут терять власть», — резюмировал американист.

