История американского финансиста Джеффри Эпштейна все больше напоминает спутанный и грязный клубок связей самых влиятельных людей мира. Новая партия опубликованных файлов по его делу лишь подтвердила: частный остров бизнесмена стал символом тайной развращенности представителей глобальных элит. Но почему сеть его контактов оказалась настолько масштабной? И почему никто из ее участников не понес ответственности за свои преступления? Ответы на эти вопросы — в материале NEWS.ru.
Кто входил в сеть контактов Эпштейна
Эпштейн любил подчеркивать свой статус: как признавался сам финансист, он предпочитал общаться исключительно с теми, чье состояние превышает $1 млрд. О его связях с «сильными мира сего» было известно и ранее, но после публикации Минюстом США очередной партии файлов по его делу список миллиардеров, уличенных в связях с Джеффри, стал еще шире.
Из материалов следует, что на одну из закрытых вечеринок на частном острове Эпштейна собирался прилететь Илон Маск. Гостем острова был и сооснователь Google Сергей Брин, миллиардер Ричард Брэнсон в переписке открыто просил финансиста организовать встречу с его «гаремом».
3 млн файлов, опубликованных американскими властями, дают более четкое представление о том, кто входил в «ближний круг» Эпштейна. Для одних он выступал финансовым консультантом, другим помогал инвестировать, возвращать активы или уходить от налогов, а кому-то напрямую поставлял девушек.
Многие из знакомых бизнесмена уже после того, как правда о его извращенных вечеринках стала достоянием общественности, утверждали: они не знали о его преступной деятельности. Однако файлы говорят об обратном. Так, бывший британский принц Эндрю мог быть причастен к жестоким истязаниям и убийству в 1990-е годы девушки, «переданной» ему Эпштейном. А одна из бывших участниц оргий на острове заявила, что была изнасилована Дональдом Трампом, когда ей было всего 13, — при этом Эпштейн «был разгневан» тем, что именно миллиардер лишил пострадавшую девственности.
Что происходило на острове Эпштейна
Оргии с изнасилованиями — далеко не все, в чем подозревают Эпштейна и гостей его острова. В материалах дела упоминаются и другие девиации компании богачей — сатанизм (Международное движение сатанистов признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), оккультизм и даже каннибализм.
Так, в материалах есть показания мужчины, который утверждает, что подвергся изнасилованию со стороны Джорджа Буша — старшего и своими глазами видел, как на яхте Эпштейна расчленяли младенцев и ели их экскременты. Другая жертва заявила, что на глазах у Трампа убили ее новорожденного ребенка, которого она родила в подростковом возрасте.
Член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» ветеран спецподразделений полковник Тимур Сыртланов в беседе с NEWS.ru предположил: это еще не все преступления Эпштейна и его друзей, которые рано или поздно всплывут на поверхность. По его мнению, самое интересное публике «оставили на закуску».
«Если вся страна живет как большой бордель, то рано или поздно внимание должно было обратиться и на этот маленький личный остров, где царили разврат, игрища и празднословие. Поэтому неудивительно, что, судя по раскрытым документам, многие политические решения, в том числе в отношении третьих стран, фактически принимались на этом педофильском острове», — пояснил Тимур Сыртланов.
Что не так с западной элитой
Новые подробности дела Эпштейна всплывают на поверхность уже несколько месяцев. Но, несмотря на всю ту грязь, о которой узнала широкая общественность, практически никто из фигурантов не понес никакой ответственности. Исключением стал глава юрфирмы Paul Weiss Брэд Карп: он был вынужден уйти в отставку из-за переписки, в которой давал Эпштейну советы, как уйти от обвинений в торговле людьми.
Политический аналитик, публицист Владимир Головашин в беседе с NEWS.ru отметил: это не случайная утечка, а «рентгеновский снимок гниющей цивилизации», где под дорогими костюмами скрывается абсолютная животная порочность.
«Вот она, „свобода“ в их понимании: сатанинские оргии, педофилия, каннибализм. Список преступлений против человечности читается как инструкция к окончательному духовному падению. И что же? Никаких последствий. Ни один крупный политик, банкир или знаменитость не сели в тюрьму. Их „правосудие“ — бутафорское, созданное для обслуживания кастовой неприкосновенности. Элита легализовала для себя абсолютную вседозволенность, превратив „запретные удовольствия“ в главную валюту своего закрытого клуба», — пояснил он.
Но у этой медали, считает Головашин, есть и другая сторона. По его словам, простого гражданина в Европе или США будут ждать социальная казнь за «неправильную» шутку в соцсетях, уголовное преследование за «не те» убеждения и тотальная травля за попытку сказать что-то вне утвержденного либерального шаблона. Для одних — пыточный остров Джеффри Эпштейна и полная безнаказанность, для других — жесткая диктатура политкорректности и тотальный контроль над сознанием.
«Это и есть финальная стадия деградации. Политический класс Запада даже не пытается скрывать свою моральную гниль, потому что больше не видит в ней ничего предосудительного. Они окончательно оторвались не только от своих народов, но и от базовых законов человеческого общежития. Когда управляющая верхушка цивилизации погружается в такой содом, ее исторические часы останавливаются. Их „свобода“ ведет только в одну точку — в небытие. И они, судя по всему, уже почти у цели», — резюмировал собеседник.
