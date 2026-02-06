Бордели, оргии, разврат: что на самом деле творилось на острове Эпштейна

История американского финансиста Джеффри Эпштейна все больше напоминает спутанный и грязный клубок связей самых влиятельных людей мира. Новая партия опубликованных файлов по его делу лишь подтвердила: частный остров бизнесмена стал символом тайной развращенности представителей глобальных элит. Но почему сеть его контактов оказалась настолько масштабной? И почему никто из ее участников не понес ответственности за свои преступления? Ответы на эти вопросы — в материале NEWS.ru.

Кто входил в сеть контактов Эпштейна

Эпштейн любил подчеркивать свой статус: как признавался сам финансист, он предпочитал общаться исключительно с теми, чье состояние превышает $1 млрд. О его связях с «сильными мира сего» было известно и ранее, но после публикации Минюстом США очередной партии файлов по его делу список миллиардеров, уличенных в связях с Джеффри, стал еще шире.

Из материалов следует, что на одну из закрытых вечеринок на частном острове Эпштейна собирался прилететь Илон Маск. Гостем острова был и сооснователь Google Сергей Брин, миллиардер Ричард Брэнсон в переписке открыто просил финансиста организовать встречу с его «гаремом».

3 млн файлов, опубликованных американскими властями, дают более четкое представление о том, кто входил в «ближний круг» Эпштейна. Для одних он выступал финансовым консультантом, другим помогал инвестировать, возвращать активы или уходить от налогов, а кому-то напрямую поставлял девушек.

Ричард Брэнсон и Джеффри Эпштейн Фото: Department Of Justice/Keystone Press Agency/Global Look Press

Многие из знакомых бизнесмена уже после того, как правда о его извращенных вечеринках стала достоянием общественности, утверждали: они не знали о его преступной деятельности. Однако файлы говорят об обратном. Так, бывший британский принц Эндрю мог быть причастен к жестоким истязаниям и убийству в 1990-е годы девушки, «переданной» ему Эпштейном. А одна из бывших участниц оргий на острове заявила, что была изнасилована Дональдом Трампом, когда ей было всего 13, — при этом Эпштейн «был разгневан» тем, что именно миллиардер лишил пострадавшую девственности.

Что происходило на острове Эпштейна

Оргии с изнасилованиями — далеко не все, в чем подозревают Эпштейна и гостей его острова. В материалах дела упоминаются и другие девиации компании богачей — сатанизм (Международное движение сатанистов признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), оккультизм и даже каннибализм.

Так, в материалах есть показания мужчины, который утверждает, что подвергся изнасилованию со стороны Джорджа Буша — старшего и своими глазами видел, как на яхте Эпштейна расчленяли младенцев и ели их экскременты. Другая жертва заявила, что на глазах у Трампа убили ее новорожденного ребенка, которого она родила в подростковом возрасте.

Член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» ветеран спецподразделений полковник Тимур Сыртланов в беседе с NEWS.ru предположил: это еще не все преступления Эпштейна и его друзей, которые рано или поздно всплывут на поверхность. По его мнению, самое интересное публике «оставили на закуску».

Дом Джеффри Эпштейна на острове Литл-Сент-Джеймс Фото: capitalpictures.com/Global Look Press

«Если вся страна живет как большой бордель, то рано или поздно внимание должно было обратиться и на этот маленький личный остров, где царили разврат, игрища и празднословие. Поэтому неудивительно, что, судя по раскрытым документам, многие политические решения, в том числе в отношении третьих стран, фактически принимались на этом педофильском острове», — пояснил Тимур Сыртланов.

Что не так с западной элитой

Новые подробности дела Эпштейна всплывают на поверхность уже несколько месяцев. Но, несмотря на всю ту грязь, о которой узнала широкая общественность, практически никто из фигурантов не понес никакой ответственности. Исключением стал глава юрфирмы Paul Weiss Брэд Карп: он был вынужден уйти в отставку из-за переписки, в которой давал Эпштейну советы, как уйти от обвинений в торговле людьми.

Политический аналитик, публицист Владимир Головашин в беседе с NEWS.ru отметил: это не случайная утечка, а «рентгеновский снимок гниющей цивилизации», где под дорогими костюмами скрывается абсолютная животная порочность.

«Вот она, „свобода“ в их понимании: сатанинские оргии, педофилия, каннибализм. Список преступлений против человечности читается как инструкция к окончательному духовному падению. И что же? Никаких последствий. Ни один крупный политик, банкир или знаменитость не сели в тюрьму. Их „правосудие“ — бутафорское, созданное для обслуживания кастовой неприкосновенности. Элита легализовала для себя абсолютную вседозволенность, превратив „запретные удовольствия“ в главную валюту своего закрытого клуба», — пояснил он.

Дом Джеффри Эпштейна на острове Литл-Сент-Джеймс Фото: capitalpictures.com/Global Look Press

Но у этой медали, считает Головашин, есть и другая сторона. По его словам, простого гражданина в Европе или США будут ждать социальная казнь за «неправильную» шутку в соцсетях, уголовное преследование за «не те» убеждения и тотальная травля за попытку сказать что-то вне утвержденного либерального шаблона. Для одних — пыточный остров Джеффри Эпштейна и полная безнаказанность, для других — жесткая диктатура политкорректности и тотальный контроль над сознанием.

«Это и есть финальная стадия деградации. Политический класс Запада даже не пытается скрывать свою моральную гниль, потому что больше не видит в ней ничего предосудительного. Они окончательно оторвались не только от своих народов, но и от базовых законов человеческого общежития. Когда управляющая верхушка цивилизации погружается в такой содом, ее исторические часы останавливаются. Их „свобода“ ведет только в одну точку — в небытие. И они, судя по всему, уже почти у цели», — резюмировал собеседник.

Читайте также:

Попал в файлы Эпштейна: как Зеленский засветился на рынке торговли людьми

Политики из списка Эпштейна: кто оказался педофилом, кто все отрицает

«Власть развращает»: как остров Эпштейна стал пристанищем сатанистов