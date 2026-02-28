Раскрыто название операции Израиля против Ирана

Операция Израиля против Ирана носит название «Рык льва», сообщила гостелерадиокомпания Kan. Соответствующее решение принял израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Нетаньяху принял решение назвать операцию в Иране «Рык льва», — сообщила новостная служба.

Новая серия ударов по Ирану произошла утром в субботу, 28 февраля. Жители Тегерана рассказывали о панике и хаосе после атак. По предварительным данным, взрывы прогремели в конкретном районе Тегерана — Сейед Хандан, где находится Министерство обороны Ирана. Перед этим в Израиле подтвердили нанесение превентивных ударов. Позже полет израильских крылатых ракет до Тегерана сняли на видео. Съемка была сделана в Ираке.

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что дает жителям Ирана «последний шанс» для свержения правительства. По его словам, в противном случае США «сравняют с землей ракетную промышленность» государства. Также президент заявил о решимости уничтожить морские силы Ирана.