Полет крылатых ракет до Тегерана сняли на видео, кадрами с ними поделился военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале. По словам журналиста, съемка была сделана в Ираке.

Иранские СМИ с ссылкой на государственные источники передали, что ответный удар уже готовится и вскоре будет нанесен.

Ранее появись информация, что ВВС Израиля провели совместную с США операцию, в рамках которой одной из ключевых целей стала резиденция верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране. Удары по правительственному кварталу были частью операции под кодовым названием «Щит Иуды».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи не присутствовал в столице во время атаки. По данным агентства Reuters, полученным от официальных источников, его перевезли безопасное место. Израильские спецслужбы утверждают, что текущая операция направлена на стратегическое ослабление иранского руководства.