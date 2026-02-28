Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 11:01

Полет крылатых ракет до Тегерана сняли на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Полет крылатых ракет до Тегерана сняли на видео, кадрами с ними поделился военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале. По словам журналиста, съемка была сделана в Ираке.

Иранские СМИ с ссылкой на государственные источники передали, что ответный удар уже готовится и вскоре будет нанесен.

Ранее появись информация, что ВВС Израиля провели совместную с США операцию, в рамках которой одной из ключевых целей стала резиденция верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране. Удары по правительственному кварталу были частью операции под кодовым названием «Щит Иуды».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи не присутствовал в столице во время атаки. По данным агентства Reuters, полученным от официальных источников, его перевезли безопасное место. Израильские спецслужбы утверждают, что текущая операция направлена на стратегическое ослабление иранского руководства.

Иран
Тегеран
военкоры
Ближний Восток
