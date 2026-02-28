Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 12:00

Названы регионы, которые засыплет снегом в первую неделю марта

Синоптик Паршина: снегопады в марте ожидаются на северо-западе РФ и в Поволжье

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сильные снегопады ожидаются в первую неделю марта на северо-западе России и в Поволжье, сообщила NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, в этих регионах со 2 по 8 марта будут заметные колебания температуры. В дневные часы столбики термометров могут показывать слабый плюс, а в ночные часы опускаться до -17 градусов, уточнила она.

В Карелии, Мурманской, Новгородской, Псковской, Вологодской областях местами подморозит до –10 градусов, днем в течение рабочей недели от –3 до +3. Во всех этих регионах ожидаются снегопады. В Татарстане, Чувашии, Марий-Эл, Удмуртии, Пермском крае, Кировской и Нижегородской областях снегопады, днем до +2 градусов, а в ночь на среду до -17 градусов, - заявила Паршина.

Ранее синоптик Александр Ильин заявил, что снег в Москве растает только в апреле. По его словам, потребуется не меньше месяца, чтобы растопить такое большое количество осадков. Он отметил, что этот срок верен только при условии, что улице будет тепло и солнечно. Но, уточнил синоптик, зима еще не кончилась, в марте может немного подморозить. В это время снеготаяние будет приостанавливаться, подчеркнул эксперт.

