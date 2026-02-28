На Западе раскрыли главный расчет США в атаке на Иран Журналист Христофору: военная операция США в Иране направлена на смену режима

Военная операция США в Иране направлена на смену режима в Тегеране, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X. По его мнению, все действия Вашингтона в этом регионе всегда преследовали эту цель.

Расчет на то, что хаос и нанесение обезглавливающих ударов приведут к краху режима изнутри. Речь всегда шла о смене власти, — написал Христофору.

Ранее сенатор Константин Басюк отмечал, что новая волна эскалации вокруг Ирана может стать крупнейшим стратегическим просчетом США и их ближневосточных партнеров. По его словам, дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, насколько сильным и продолжительным будет «превентивный удар» Израиля и США, а также от того, чем ответит Иран.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что удар Израиля по Ирану стал кровавым началом третьей мировой войны. По его словам, у Ирана есть лишь один действенный ответ в данной ситуации, чтобы отрезвить агрессора — поразить Авианосную ударную группу ВМС США в регионе. По другому «разошедшегося» президента США Дональда Трампа остановить невозможно, объяснил он.